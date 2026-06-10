El puerto de Sardina en Gáldar abre sus puertas el 10 de junio con visitas guiadas y teatro

El puerto de Sardina, en Gáldar, acogerá este 10 de junio, a partir de las 11:30 horas, una nueva cita de la Jornada de Puertos Abiertos, una iniciativa impulsada por Puertos Canarios para acercar a la ciudadanía la actividad diaria de los puertos autonómicos.

La propuesta incluirá visitas guiadas gratuitas, recorridos divulgativos y actividades culturales vinculadas al mar, con el objetivo de mostrar los puertos como espacios públicos cercanos, útiles y vivos.

La programación fue presentada por el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, quien destacó que esta iniciativa busca abrir los recintos portuarios a vecinos y visitantes desde una mirada educativa, participativa y cercana.

“Queremos que la ciudadanía entre en el puerto, lo recorra y lo sienta como un espacio público próximo, útil y vivo. La Jornada de Puertos Abiertos nace para compartir lo que ocurre en estas infraestructuras desde la cultura, la memoria y el respeto al mar”, señaló.

Visitas guiadas y teatro junto al mar

La jornada en Gáldar combinará rutas guiadas por el recinto portuario con la posibilidad de conocer de cerca distintos aspectos de la operativa diaria del puerto. La actividad está pensada para todos los públicos y busca reforzar el vínculo entre los puertos de gestión autonómica y la comunidad.

La programación culminará con ‘Historias de Sal’, un espectáculo de teatro de calle de pequeño formato dirigido al público general y con una duración aproximada de 40 minutos.

La pieza está protagonizada por Marea, Nube y Popa y combina teatro, música y poesía visual en una casa-barco rodante construida con elementos reciclados. La propuesta invita a reflexionar sobre la sostenibilidad, la memoria, la convivencia, la resiliencia y el respeto por el medio marino.

El montaje, dirigido escénicamente por Víctor Formoso y producido por Camino Viejo Producciones, conecta con los valores de la hoja de ruta Ecopuertos, impulsada por Puertos Canarios.

Con esta actuación, Puertos Canarios continúa promoviendo actividades que acercan los puertos autonómicos a la ciudadanía y refuerzan su papel como espacios de encuentro, aprendizaje, cultura y relación con el mar.

Puertos Canarios es un ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que opera bajo la denominación Ecopuertos Autonómicos de Canarias.