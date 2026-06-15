Artebirgua Literario celebra su décima edición y consolida a Juncalillo como referente cultural de la Canarias rural

Juncalillo de Gáldar volverá a convertirse en punto de encuentro de la cultura canaria con la celebración de la décima edición de Artebirgua Literario: Artes en La Cumbre, un festival que del 20 al 28 de junio reunirá a escritores, artistas, investigadores, académicos y representantes del ámbito social y cultural.

La cita, organizada por la Asociación Poesía Viva de la Atlántida con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Concejalía de Biblioteca del Ayuntamiento de Gáldar, alcanza este año una edición especialmente simbólica al cumplir una década de trayectoria. En total, el programa incluye 44 actos y la participación de más de 70 personalidades de Canarias y del resto de España.

El festival fue presentado este lunes por la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; y el presidente de la Asociación Poesía Viva de la Atlántida, Manuel Díaz García.

Artebirgua Literario reivindica la capacidad de la cultura para nacer y proyectarse desde los entornos rurales. Desde Juncalillo, en las medianías de Gran Canaria, el festival ha construido durante diez años un modelo cultural basado en la participación ciudadana, la defensa del territorio, la memoria colectiva y el diálogo entre disciplinas.

Festival Artebirgua Literario, del 20 al 28 de junio en Juncalillo de Gáldar / LP / DLP

Sobre el festival

La programación se desarrollará en distintos espacios del municipio, como el Museo Agáldar, el Teatro Gáldar, Caideros y Juncalillo, además del entorno patrimonial de Risco Caído. Entre las actividades destacadas figura la interpretación de los celajes en el Patrimonio Mundial de la Humanidad de Risco Caído, a cargo de la Asociación Astronómica Henrietta Swan Leavitt.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 25 de junio en el Teatro Gáldar con la intervención del poeta y comunicador Javier Lostalé, que recibirá la Andamana de Honor Nacional. El acto contará también con la participación de Fermín Higuera y la actuación de Alba Serrano y Cristóbal Montesdeoca.

El programa incluye recitales poéticos, mesas de debate, talleres, exposiciones, reconocimientos y encuentros de pequeño formato. Entre las propuestas figuran las ‘Conversás’, diálogos literarios con aforo reducido, así como talleres de biblioterapia y escritura corporal.

La edición de este año prestará atención a la literatura joven de Canarias, la literatura en la educación, la investigación literaria, la poética femenina canaria, las tesis doctorales, los suplementos culturales y el papel de las universidades en el Archipiélago.

Presentación del programa del X Festival Artebirgua Literario . / LP / DLP

Artebirgua también reconocerá la trayectoria de figuras y entidades vinculadas a la cultura. Entre los galardonados se encuentran Néstor Dámaso del Pino, Domingo Rodríguez “El Colorao”, Ruth Armas, Eulalia Marina Pérez Acosta, José Miguel Junco Ezquerra, Mari Carmen Sánchez Velázquez, el Museo José Saramago de Lanzarote y la Escuela de Arte Luján Pérez.

El festival arrancó el 2 de junio con la exposición “La Silla Evocadora”, de Juan Luis Calero, en el Museo Agáldar, y continuará el sábado 20 de junio en Juncalillo con la inauguración de una muestra de esculturas de Román del Pino y una exposición fotográfica sobre las ediciones anteriores del festival.

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La clausura será el domingo 28 de junio en Juncalillo de Gáldar, con una jornada dedicada a la educación, las universidades canarias y la investigación sobre la poética femenina canaria. La actuación de La Matiné pondrá el cierre a una edición que confirma a Artebirgua como una de las citas culturales más singulares de la Canarias rural.