Gáldar Pride 2026 refuerza las guaguas para facilitar la llegada a sus grandes actos

El Gáldar Pride 2026, el Carnaval de verano de Gáldar, contará con un refuerzo especial de guaguas para facilitar el acceso a los actos más multitudinarios de este fin de semana.

El Ayuntamiento de Gáldar y la empresa Global han incrementado las conexiones que unen la ciudad con Las Palmas de Gran Canaria y con Sardina del Norte, con un total de 66 refuerzos que se suman a los horarios habituales.

La medida busca facilitar los desplazamientos durante las citas principales de una programación centrada en la visibilidad, el respeto, la libertad y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Refuerzos para la Gala Queen of Queens

El viernes 19 de junio, con motivo de la Gala Queen of Queens y del espectáculo de la Noche Pride ‘Furor, furor. The Show’, en el Recinto Cultural La Quinta, la Línea 105 contará con conexiones extraordinarias desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Gáldar.

Las salidas de refuerzo desde la capital serán a las 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas, además de las 21:20, 21:40, 22:20, 22:40 y 23:30 horas. Ya de madrugada, también habrá servicios especiales a la 1:00 y a las 2:00 horas.

Para facilitar el regreso a Las Palmas de Gran Canaria, a las conexiones habituales de la Línea 105, que operan cada hora durante la noche, se añadirán salidas desde Gáldar a las 23:30, 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:15, 3:30, 4:00, 4:30, 4:55 y 5:15 horas.

Más servicios para la Cabalgata y el Gran Mogollón

El sábado 20 de junio, jornada de la Gran Cabalgata del Gáldar Pride 2026, que arrancará a las 17:00 horas desde el Paseo de Los Guanartemes, y del Gran Mogollón con DJ Inés Hernand, Manny Manuel y Aseres, también se reforzará la Línea 105.

Desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Gáldar habrá salidas extraordinarias a las 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas, además de las 21:30 y 22:30 horas. De madrugada se incorporarán nuevos servicios a la 1:00 y a las 2:00 horas.

En sentido contrario, desde Gáldar hacia Las Palmas de Gran Canaria, se añadirá una salida a las 23:30 horas y servicios de madrugada a las 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:15, 3:30, 4:00, 4:30, 4:55 y 5:15 horas.

REFUERZOS GUAGUAS GÁLDAR PRIDE 2026 / LP / DLP

Conexiones especiales con Sardina del Norte

Ese mismo sábado también se reforzará la Línea 401, que conecta Gáldar con Sardina del Norte.

Desde Sardina hacia el casco de Gáldar habrá conexiones especiales a las 16:30, 17:30, 18:30, 21:30, 22:30, 23:00, 1:00, 1:50 y 2:55 horas.

Para la vuelta, desde Gáldar hacia Sardina del Norte, las salidas extraordinarias serán a las 16:00, 17:00, 18:00, 21:00, 22:00, 22:30, 00:30, 1:30, 2:30 y 3:15 horas.

REFUERZOS GUAGUAS GÁLDAR PRIDE 2026 / LP / DLP

Una programación con entrada libre

El Gáldar Pride 2026 continuará durante el fin de semana con una programación cargada de actividades. El sábado 20 de junio, a las 12:00 horas, se celebrará la Carrera de Tacones en la Plaza de Santiago.

El domingo 21 llegará el Pride de Día, a partir de las 14:30 horas en el Recinto Cultural La Quinta, con las actuaciones de Kilombo Improvisado, Nueva Línea y Armonía Show, además de la participación de DJ Ulises Acosta.

La programación concluirá ese mismo domingo, a las 20:00 horas, con la gala de los Premios Arkoiris sobre el escenario del Centro Cultural Guaires.

Además, la Plaza de Santiago acoge una exposición fotográfica con 22 imágenes de personas que han formado parte de las cuatro ediciones del Gáldar Pride y que comparten reflexiones personales sobre respeto, libertad y reivindicación en la lucha por los derechos del colectivo.

Todos los eventos se celebran con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El Gáldar Pride 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.