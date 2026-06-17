El podcast LGTBIQA+ ‘Lo Normal’ vuelve al Gáldar Pride tras el éxito de su primera visita

El Gáldar Pride volverá a recibir por segundo año consecutivo al podcast LGTBIQA+ ‘Lo Normal’, una producción de SER Podcast conducida por Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño.

Tras la buena acogida de la pasada edición, el equipo regresará este jueves, 18 de junio, a las 19:30 horas, al Teatro Consistorial de Gáldar, donde grabará un nuevo episodio arropado por el público del Gáldar Pride.

‘Lo Normal’ es un podcast que observa la realidad, repasa propuestas de ocio y cultura y, sobre todo, cuenta historias vinculadas a la diversidad y a las experiencias LGTBIQA+.

Libertad, visibilidad y compromiso

En esta nueva grabación participarán el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo; la comunicadora, presentadora y DJ Inés Hernand, encargada de conducir la gala Queen of Queens junto a Samantha Ballentines; y Drag Shiky, ganador del Carnaval de Gáldar 2026 y aspirante a la corona en esta edición del Pride.

El episodio también dará voz a historias sobre realidades trans, con testimonios de sus protagonistas, que compartirán sus vivencias, expectativas y reivindicaciones.

De esta forma, el Teatro Consistorial de Gáldar se convertirá en un espacio abierto para hablar de libertad, derechos, tolerancia y compromiso, así como en un punto de encuentro para la visibilidad y la reivindicación LGTBIQA+.

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

PODCAST LO NORMAL GÁLDAR PRIDE 2026 / LP / DLP

Un podcast de referencia sobre diversidad

Nerea Pérez de las Heras, historiadora, periodista y escritora, es reconocida por su labor divulgativa en clave feminista y por su participación en debates sociales contemporáneos. Entre sus proyectos destacan el monólogo teatral ‘Feminismo para torpes’ y el podcast de análisis político ‘Saldremos mejores’, que cuenta con una sección fija en Hora 25, de la Cadena SER.

Junto a ella, Antonio Nuño aporta una amplia trayectoria en la radio española desde 1986, con experiencia en programas como Hoy por Hoy o La Ventana.

Ambos dirigen desde 2022 ‘Lo Normal’, un podcast centrado en la diversidad, las historias personales y las experiencias LGTBIQA+.

El Gáldar Pride 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.