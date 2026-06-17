Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El contenido de esta sección está elaborado única y exclusivamente por parte del servicio de prensa del Ayuntamiento de Gáldar, por lo que éste será el único responsable del contenido publicado. Editorial Prensa Canaria, S.A. en ningún momento será responsable por los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse de uso de la información que contiene la presente sección.

Secciones

Es noticia
La princesa Leonor, en TejedaLey de Propiedad HorizontalCierre Dulcería PardillaChurripi - UD Las PalmasDeudas con Hacienda prescriben a los 4 añosAccidentes en Las Palmas de Gran CanariaExpropiación forzosa en IngenioEntradas Tour Quevedo
instagramlinkedin

El podcast LGTBIQA+ ‘Lo Normal’ vuelve al Gáldar Pride tras el éxito de su primera visita

La grabación será este jueves, a las 19:30 horas, en el Teatro Consistorial de Gáldar con entrada libre hasta completar aforo

Imagen de archivo: Cabalgata Pride de Gáldar 2025.

Imagen de archivo: Cabalgata Pride de Gáldar 2025. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Gáldar Pride volverá a recibir por segundo año consecutivo al podcast LGTBIQA+ ‘Lo Normal’, una producción de SER Podcast conducida por Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño.

Tras la buena acogida de la pasada edición, el equipo regresará este jueves, 18 de junio, a las 19:30 horas, al Teatro Consistorial de Gáldar, donde grabará un nuevo episodio arropado por el público del Gáldar Pride.

‘Lo Normal’ es un podcast que observa la realidad, repasa propuestas de ocio y cultura y, sobre todo, cuenta historias vinculadas a la diversidad y a las experiencias LGTBIQA+.

Libertad, visibilidad y compromiso

En esta nueva grabación participarán el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo; la comunicadora, presentadora y DJ Inés Hernand, encargada de conducir la gala Queen of Queens junto a Samantha Ballentines; y Drag Shiky, ganador del Carnaval de Gáldar 2026 y aspirante a la corona en esta edición del Pride.

El episodio también dará voz a historias sobre realidades trans, con testimonios de sus protagonistas, que compartirán sus vivencias, expectativas y reivindicaciones.

De esta forma, el Teatro Consistorial de Gáldar se convertirá en un espacio abierto para hablar de libertad, derechos, tolerancia y compromiso, así como en un punto de encuentro para la visibilidad y la reivindicación LGTBIQA+.

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

PODCAST LO NORMAL GÁLDAR PRIDE 2026

PODCAST LO NORMAL GÁLDAR PRIDE 2026 / LP / DLP

Un podcast de referencia sobre diversidad

Nerea Pérez de las Heras, historiadora, periodista y escritora, es reconocida por su labor divulgativa en clave feminista y por su participación en debates sociales contemporáneos. Entre sus proyectos destacan el monólogo teatral ‘Feminismo para torpes’ y el podcast de análisis político ‘Saldremos mejores’, que cuenta con una sección fija en Hora 25, de la Cadena SER.

Junto a ella, Antonio Nuño aporta una amplia trayectoria en la radio española desde 1986, con experiencia en programas como Hoy por Hoy o La Ventana.

Ambos dirigen desde 2022 ‘Lo Normal’, un podcast centrado en la diversidad, las historias personales y las experiencias LGTBIQA+.

Noticias relacionadas y más

El Gáldar Pride 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
  2. Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
  3. Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
  4. Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
  5. La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
  6. Gran Canaria, una ratonera durante 24 horas por la visita del papa León XIV
  7. La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable
  8. Última hora del tráfico en Gran Canaria tras la visita del papa León XIV, en directo: abre con retenciones la autopista GC-1

El podcast LGTBIQA+ ‘Lo Normal’ vuelve al Gáldar Pride tras el éxito de su primera visita

El podcast LGTBIQA+ ‘Lo Normal’ vuelve al Gáldar Pride tras el éxito de su primera visita

Artebirgua Literario celebra su décima edición y consolida a Juncalillo como referente cultural de la Canarias rural

Artebirgua Literario celebra su décima edición y consolida a Juncalillo como referente cultural de la Canarias rural

Los mejores vinos de Gran Canaria se dan cita en la décima edición de Joyas Enológicas este fin de semana en Gáldar

Los mejores vinos de Gran Canaria se dan cita en la décima edición de Joyas Enológicas este fin de semana en Gáldar

El puerto de Sardina en Gáldar abre sus puertas el 10 de junio con visitas guiadas y teatro

El puerto de Sardina en Gáldar abre sus puertas el 10 de junio con visitas guiadas y teatro

El MMT Fest Balonmano Gáldar ata una de sus piezas de futuro: Gonzalo Asensio seguirá una temporada más

El MMT Fest Balonmano Gáldar ata una de sus piezas de futuro: Gonzalo Asensio seguirá una temporada más

El MMT Fest Balonmano Gáldar refuerza su primera línea con el pivote Joel Pararols

El MMT Fest Balonmano Gáldar refuerza su primera línea con el pivote Joel Pararols

El Centro de Interpretación de La Guancha supera las 500 visitas en sus primeros diez días

El Centro de Interpretación de La Guancha supera las 500 visitas en sus primeros diez días

Más de un centenar de vecinos de Sardina participan en una nueva asamblea del Plan de Barrios de Gáldar

Más de un centenar de vecinos de Sardina participan en una nueva asamblea del Plan de Barrios de Gáldar
Tracking Pixel Contents