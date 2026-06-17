Sardina estrena avenida renovada en una Noche de San Juan con fuegos acuáticos y Bandera Azul

Sardina vivirá el próximo martes, 23 de junio, una Noche de San Juan Marinero marcada por la tradición, la música y la apertura oficial de la renovada Avenida Alcalde Antonio Rosas, que ha culminado su transformación en un bulevar junto a la Playa de Sardina.

La Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Julio Mateo Castillo, ha organizado una nueva edición de esta celebración, que reunirá a vecinos y visitantes en una de las noches más esperadas del año en la costa galdense.

La jornada arrancará a las 16:30 horas con un pasacalles por el barrio. Media hora después, a las 17:00 horas, tendrá lugar la inauguración de la Avenida Alcalde Antonio Rosas, una actuación que ha renovado el acceso a la playa mediante la creación de un bulevar central con zonas verdes, espacios de descanso, mejoras peatonales y elementos orientados a favorecer la accesibilidad y el disfrute ciudadano.

Más de un millón de euros para transformar el acceso a la playa

La obra ha contado con una inversión superior al millón de euros, financiada con una subvención de 578.401 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de fondos europeos Next Generation, y con 527.376 euros de la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria.

Ambas partidas fueron captadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Ulises Miranda Guerra, dentro de la estrategia municipal para mejorar los espacios turísticos y reforzar el atractivo de la costa de Sardina.

Tras la inauguración, a las 18:00 horas, se celebrará la tradicional izada de la Bandera Azul en la Playa de Sardina, que este año adelanta su horario habitual para integrarse en la programación especial de la jornada.

El distintivo volverá a ondear por décimo año consecutivo en la bahía como reconocimiento a la calidad ambiental, la accesibilidad y los servicios que ofrece este enclave del litoral galdense.

Música, pasacalles y fuegos artificiales

La programación continuará por la noche con nuevos pasacalles por las calles de Sardina a partir de las 22:00 horas, que servirán de antesala a la sesión musical de Línea DJ, prevista para las 23:00 horas.

El momento más esperado llegará a las 00:00 horas, cuando la bahía acogerá el espectáculo de fuegos artificiales acuáticos y aéreos, una de las imágenes más emblemáticas y multitudinarias de la Noche de San Juan en Gáldar.

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Con esta programación, Sardina volverá a convertirse en punto de encuentro para celebrar la noche más corta del año junto al mar, en una jornada que combinará fiesta popular, tradición marinera y la puesta en valor de uno de los espacios costeros más representativos del municipio.