Gáldar refuerza el muro de la playa de Sardina para ganar seguridad frente al desgaste del mar

El Ayuntamiento de Gáldar ha concluido las obras de refuerzo y embellecimiento del muro de la playa de Sardina, una actuación destinada a mejorar la seguridad de uno de los espacios más emblemáticos del litoral del municipio.

Los trabajos, ejecutados a través de las Concejalías de Urbanismo y Turismo, dirigidas por Heriberto Reyes Sánchez y Ulises Miranda Guerra, han contado con una inversión final de 235.000 euros.

La intervención ha permitido consolidar la seguridad estructural del muro que delimita la playa junto al Paseo de los Muelles, una zona especialmente expuesta a las condiciones del entorno marino y al impacto de los fenómenos costeros.

De embellecimiento a refuerzo urgente

El proyecto contemplaba inicialmente una actuación de embellecimiento mediante un aplacado sobre el muro. Sin embargo, durante el replanteo inicial de la obra se detectaron problemas de estabilidad provocados por los repetidos episodios costeros registrados en los últimos meses.

Ante esta situación, se solicitó una modificación del proyecto para intervenir de urgencia en la estabilidad del muro y del solárium, dando prioridad al refuerzo estructural frente a la actuación estética prevista inicialmente.

Entre los trabajos realizados destacan la instalación de 700 metros lineales de bulones con hormigón inyectado, el recalce y refuerzo de la base del muro y del solárium, así como la regularización y rejuntado de los paramentos.

También se eliminaron elementos deteriorados con riesgo de desprendimiento y se consolidaron las oquedades detectadas en el interior del muro, aumentando así la seguridad del entorno.

Casi un millón invertido en Sardina

La actuación forma parte del proyecto Frente Marítimo de Gáldar, integrado en la Actuación de Cohesión en Destinos 2 del Plan Territorial de Canarias, correspondiente a la convocatoria extraordinaria de 2022, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Este refuerzo se suma a la reciente actuación en los taludes de la zona, también enmarcada en la misma convocatoria de subvenciones, que supuso una inversión superior a los 700.000 euros.

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Con ambas intervenciones, el Ayuntamiento ha destinado en el último año casi un millón de euros a mejorar la seguridad de la Avenida y la Playa de Sardina, reforzando la protección de un enclave clave del litoral galdense.