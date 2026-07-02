Gáldar inaugura ‘Pieregrinos’, una exposición que convierte los pies en símbolo del Camino de Santiago

La Sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar inauguró este miércoles la exposición ‘Pieregrinos’, una muestra colectiva realizada por el alumnado de la Academia de Dibujo y Pintura Josefa Medina bajo la dirección de Raúl Mendoza.

La exposición, inspirada en el simbolismo del Camino de Santiago y en la huella que deja el peregrinaje en el cuerpo y en la experiencia vital, podrá visitarse durante todo el mes de julio, coincidiendo con la celebración de las Fiestas Mayores de Santiago.

El acto contó con la presencia del primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo; el director de la Academia, Raúl Mendoza; la concejala del Mayor, Dolores Delgado Jorge; y el cronista oficial de Gáldar y director insular de Patrimonio Histórico, Juan Sebastián López García, además de alumnado, familiares y público asistente.

Una muestra recuperada camino del Año Jacobeo

Durante su intervención, Julio Mateo Castillo agradeció el trabajo desarrollado por la Academia y recordó que la muestra nació con motivo del anterior Año Jacobeo, aunque ahora cobra un sentido especial ante la cercanía del próximo Año Santo Jacobeo de 2027.

“Hoy comienza el mes de Santiago y tenía claro que la Academia de Dibujo y Pintura debía volver a exponer en la Sala Sábor. Esta exposición estaba preparada para el anterior Año Jacobeo y tiene todo el sentido recuperarla ahora, cuando nos acercamos a una nueva cita jacobea”, señaló.

Mateo también trasladó su agradecimiento a Raúl Mendoza y al alumnado por el esfuerzo realizado durante los últimos años para culminar este proyecto artístico. Además, los animó a seguir colaborando con el Ayuntamiento de cara al Año Jacobeo 2027, en el que la Academia volverá a tener un papel destacado en la ambientación artística del municipio.

El legado de Josefa Medina

Por su parte, Raúl Mendoza puso en valor la historia de la Academia de Dibujo y Pintura Josefa Medina y recordó la figura de su fundadora, Josefa Medina Suárez.

“No me cansaré nunca de reconocer el papel de Josefa Medina Suárez, una mujer que tuvo la valentía de marcharse sola a Madrid para formarse porque quería que su pueblo tuviera una profesora de arte. Gracias a ella, Gáldar cuenta hoy con una academia que forma parte de su identidad cultural”, afirmó.

Mendoza explicó que ‘Pieregrinos’ nació inicialmente como un ejercicio de retrato, pero terminó evolucionando hacia una reflexión artística sobre el ser humano y el Camino de Santiago.

“Nos dimos cuenta de que no solo somos un rostro. Los pies son los que nos permiten caminar, avanzar y peregrinar. Son una parte del cuerpo a la que apenas prestamos atención y que, sin embargo, representa como pocas el esfuerzo, el viaje y la experiencia humana”, señaló.

El peregrinaje a través del cuerpo

La muestra reúne una selección de obras realizadas por el alumnado durante los últimos años, centradas en la representación artística de los pies como símbolo del peregrino.

Aunque parte de las piezas concebidas inicialmente no pudieron incorporarse a esta edición, la exposición ofrece un amplio recorrido por un trabajo colectivo que combina diferentes técnicas y sensibilidades plásticas bajo un mismo hilo conductor: el camino, el esfuerzo y la huella que deja el viaje.

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Con esta propuesta, la Sala Sábor abre julio con una mirada artística al Camino de Santiago y al vínculo histórico de Gáldar con sus Fiestas Mayores, en una exposición que une tradición, memoria y creación contemporánea.