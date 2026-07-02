Gáldar se prepara para reunir a cientos de taekwondistas en su III Open Internacional

Gáldar volverá a convertirse en punto de encuentro del taekwondo con la celebración del III Open Internacional de Taekwondo Kim Gáldar, que tendrá lugar los próximos 11 y 12 de julio.

La competición fue presentada oficialmente en las instalaciones del gimnasio municipal Kim Gáldar, en un acto que contó con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón; el concejal de Deportes, Ancor Bolaños; el concejal de Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín; y miembros de la directiva del Club Kim Gáldar, entidad organizadora del campeonato.

El evento reunirá a deportistas de diferentes clubes y países, consolidándose como una de las citas destacadas del calendario de este deporte y como una oportunidad para proyectar la imagen de Gáldar como sede de grandes acontecimientos deportivos.

Deporte, convivencia y alto nivel competitivo

Durante la presentación, los representantes municipales destacaron el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte y con el respaldo a iniciativas que fomentan valores como el esfuerzo, la disciplina, la convivencia y el compañerismo.

La directiva del Club Kim Gáldar agradeció el apoyo institucional recibido para hacer posible esta tercera edición, que mantiene el objetivo de seguir creciendo tanto en participación como en nivel competitivo.

La cita busca ofrecer una experiencia deportiva de primer nivel para participantes, entrenadores y público, además de seguir impulsando el taekwondo desde el municipio.

El III Open Internacional de Taekwondo se celebrará los días 11 y 12 de julio, a partir de las 9:00 horas, con un intenso fin de semana de competición y promoción deportiva en Gáldar.