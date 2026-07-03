El escenario de las Fiestas de Santiago de Gáldar mira al Año Santo Jacobeo 2027

El escenario de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar ya preside la Plaza de Santiago. Este año, el montaje rinde tributo al eje central de la edición: el Año Santo Jacobeo de Gáldar 2027.

El diseño es obra de Carlos Santos, que se encarga por primera vez de la creación del escenario principal de las Fiestas Mayores de Santiago. La propuesta se presenta como un gran lienzo de 18 metros de ancho, 9 metros de fondo y cerca de 7 metros de altura.

En la composición destacan dos elementos principales. Por un lado, la frase pronunciada por el capitán Esteban Ruiz de Quesada, “Hagamos el templo aunque tengamos que mendigar el pan”, en referencia al esfuerzo necesario para levantar la iglesia de Santiago de Los Caballeros. Por otro, el nuevo símbolo del Año Santo Jacobeo 2027 de Gáldar, con la concha jacobea enmarcada entre la corona del escudo galdense y la Montaña de Gáldar.

Historia, identidad y celebración

Con este escenario, el diseñador ha querido unir pasado y futuro bajo un mismo espíritu. La obra recuerda la historia de la consagración de la iglesia desde su origen y busca que el público se reconozca en la historia de la ciudad, en el sacrificio del pueblo y en el sentimiento de comunidad.

El resultado es un montaje solemne y festivo a la vez. Su estética remite a los retablos religiosos, pero también invita a la celebración a través del dorado que lo enmarca y de la viveza del color rojo empleado en la histórica arenga del capitán Quesada.

Primeros actos en la Plaza de Santiago

El escenario se estrenará el próximo domingo 5 de julio con la Gala del Deporte, organizada por la Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Gáldar.

El jueves 9 de julio acogerá la gala ‘Voces de Gáldar 2026’, mientras que el sábado será el turno de la Gala de Elección del Bentejuí y la Guayarmina y su corte de Tenesoyas 2026.

Además, durante las fiestas pasarán por este espacio distintos espectáculos y eventos musicales, desde los festivales de música folclórica y tradicional hasta los tributos a La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony o Nino Bravo, además de espectáculos de boleros, verbenas y la actuación de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

Las 544ª Fiestas Mayores de Santiago están organizadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige el primer teniente de alcalde Julio Mateo Castillo.

El programa completo, con horarios y ubicaciones de todos los actos, puede consultarse en galdar.es y en @ayuntamientodegaldar.