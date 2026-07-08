Gáldar encara su primer gran fin de semana de las Fiestas de Santiago con pregón, música urbana y galas

Las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar se preparan para vivir uno de sus primeros fines de semana multitudinarios con una programación que reúne actos institucionales, cultura, deporte, tradición y grandes citas musicales.

Entre los eventos más destacados figuran el Pregón de las fiestas, la gala Voces de Gáldar 2026, la Gala de Elección del Bentejuí y la Guayarmina y su Corte de Tenesoyas, y la primera edición del Gáldar Urban Fest, el primer festival de música urbana incluido en el programa festivo en honor al Santo Patrón.

La agenda de la semana incluye este jueves 9 de julio, a las 10:30 horas, la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de aparcamientos y espacio público en la cancha del antiguo Instituto Saulo Torón. También se celebrará el acto de inicio de las obras de reconversión del antiguo edificio de la ONCE en un espacio cultural polivalente que acogerá la biblioteca municipal y Radio Gáldar.

Esa misma noche, a partir de las 20:30 horas, el escenario de la Plaza de Santiago recibirá a los aspirantes de Voces de Gáldar 2026, una gala con la que la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Julio Mateo Castillo, fomenta y pone en valor el talento local.

Llega el primer gran fin de semana de las Fiestas de Santiago de Gáldar / La Provincia

Aniversario del Museo Agáldar y pregón de las fiestas

El Museo Agáldar también se suma a la programación con motivo de su quinto aniversario. El miércoles 8 y el viernes 10 de julio ofrecerá diferentes actividades pensadas para toda la familia.

El miércoles tendrá lugar la actuación de Pino Quimont & Augusto Báez, mientras que el viernes habrá música, talleres y espectáculo infantil para público de 0 a 9 años en la Casa del Capitán Quesada, a partir de las 10:00 horas.

La noche del viernes llegará uno de los actos centrales del programa: el Pregón de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Los Caballeros, que este año correrá a cargo del periodista galdense Victorio Pérez Moreno y contará con la actuación de Patricia Muñoz. Será a partir de las 20:30 horas.

El cierre de la jornada lo pondrá la presentación del espectáculo homenaje a Nino Bravo, a cargo de Cristino Moreno Arencibia, ganador de la edición de Voces de Gáldar 2024. La actuación será en el escenario de la Plaza de Santiago a las 21:00 horas.

Deporte y elección del Bentejuí y la Guayarmina

La mañana del sábado 11 de julio estará marcada por la actividad deportiva. A las 9:00 horas se celebrará el III Open Internacional de Taekwondo en el Polideportivo Municipal Vega Mateos, mientras que a las 9:30 horas arrancará el Torneo 3x3 de baloncesto Gáldar 2026 en el Pabellón de La Montaña.

Ese mismo sábado, a las 20:30 horas, el escenario de la Plaza de Santiago acogerá la Gala de Elección del Bentejuí y la Guayarmina y su Corte de Tenesoyas 2026, que contará con las actuaciones de Martta Sanz y Adexe y Nau.

Primera edición del Gáldar Urban Fest

Una de las citas musicales principales del fin de semana será el Gáldar Urban Fest, que celebrará su primera edición dentro del programa de las Fiestas Mayores de Santiago.

El festival reunirá en el escenario del Recinto Cultural La Quinta a De la Rose, el dúo argentino Vius y Danny Romero, a partir de las 22:00 horas. La noche concluirá con la actuación de Airam Vega DJ. Las entradas continúan disponibles en galdar.es.

Llega el primer gran fin de semana de las Fiestas de Santiago de Gáldar / La Provincia

Con motivo de este evento, el Ayuntamiento de Gáldar y la empresa de transportes Global han previsto refuerzos en las conexiones con Las Palmas de Gran Canaria y Sardina del Norte.

Para la ida al festival, la Línea 105 contará con ocho refuerzos desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Gáldar en los horarios 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50 y 23:00 horas. Desde Sardina del Norte, la Línea 401 intensificará el servicio con salidas a las 21:30, 22:30 y 23:00 horas.

Para el regreso habrá hasta 15 nuevos refuerzos. En la Línea 105, de Gáldar hacia Las Palmas de Gran Canaria, se suman los horarios de 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00 y 4:30 horas. En la Línea 401, desde Gáldar hacia Sardina del Norte, habrá salidas a las 21:00, 22:00, 22:30, 3:30, 4:00 y 4:30 horas.

Mercado Agrícola, Feria de Ganado y Pintaderas de Oro

La tradición rural tendrá protagonismo el domingo 12 de julio con la celebración del Mercado Agrícola y la Feria de Ganado.

Desde las 9:00 horas, ejemplares de ganado vacuno, ovino y caprino se exhibirán en el Recinto Ferial Huertas del Rey para optar a los galardones que designará el jurado y que se entregarán en el frontis del Templo Santuario de Santiago.

El Mercado Agrícola permanecerá abierto al público de 9:00 a 13:00 horas en la Plaza de Santiago. La semana culminará con el acto institucional de entrega de las Pintaderas de Oro 2026, que se celebrará en el escenario del Centro Cultural Guaires a partir de las 19:00 horas.

A toda esta programación se suma la exposición Miniaturas militares de Luis Padrón, abierta al público en la Casa del Coleccionista de Gáldar desde este jueves 9 de julio hasta el 9 de agosto. Las 544ª Fiestas Mayores de Santiago están organizadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige el primer teniente de alcalde Julio Mateo Castillo.

Noticias relacionadas

El programa completo, con horarios y ubicaciones de todos los actos, puede consultarse en galdar.es y en @ayuntamientodegaldar.