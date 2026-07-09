Gáldar inicia dos obras clave para transformar el casco histórico

El Ayuntamiento de Gáldar dio este jueves un nuevo paso en la transformación del casco histórico con la colocación de la primera piedra de dos actuaciones estratégicas para el municipio: el nuevo edificio de aparcamientos, cancha deportiva y espacio libre en las antiguas canchas del IES Saulo Torón, y la rehabilitación del antiguo edificio de la ONCE, que acogerá la futura biblioteca municipal, Radio Gáldar y nuevos espacios culturales.

El acto contó con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo; el concejal de Urbanismo, Heriberto Reyes; y el socio y delegado en Canarias de Trop Obras y Proyectos S.L., Miguel Suárez de Tangil Escandell, además de miembros de la corporación municipal.

Las dos intervenciones suman una inversión de cinco millones de euros, de los que cuatro millones proceden del Plan Adicional de Inversiones para los Municipios del Cabildo de Gran Canaria.

Un aparcamiento para reforzar el casco histórico

La obra del nuevo aparcamiento ha sido adjudicada por 3,4 millones de euros. De esa cantidad, 2,5 millones proceden de fondos del Cabildo de Gran Canaria, mientras que el resto se financiará con fondos municipales.

El nuevo edificio contará con 141 plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas bajo rasante e incluirá puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Sobre esta infraestructura se habilitará un gran espacio libre de uso público con plaza ajardinada, cancha polideportiva preparada para una futura cubierta, zona de juegos infantiles, aseos, vestuarios, un quiosco de bebidas y cuatro locales comerciales.

Durante el acto, Teodoro Sosa destacó que estas actuaciones son fruto de una forma de trabajar basada en la planificación y en la anticipación a las necesidades del municipio.

“Llevamos muchos años resolviendo los problemas del presente sin dejar de preparar el futuro, porque solo así es posible transformar una ciudad con proyectos sólidos y bien definidos”, afirmó.

El alcalde recordó que la falta de aparcamientos en el casco histórico ha sido una demanda constante de la ciudadanía y señaló que esta nueva infraestructura será “mucho más que un aparcamiento”.

El antiguo edificio de la ONCE será biblioteca y radio municipal

La segunda actuación se centrará en la rehabilitación del antiguo edificio de la ONCE, ubicado entre las calles Cuarta del Agua y Doramas.

El inmueble será transformado para acoger la nueva biblioteca municipal, la radio municipal y diferentes espacios polivalentes destinados a actividades culturales.

La compra del edificio supuso una inversión de un millón de euros, a la que se suman más de 500.000 euros para su rehabilitación. En total, esta actuación alcanza una inversión global de 1,5 millones de euros, financiada íntegramente con cargo al Plan Adicional de Inversiones para los Municipios del Cabildo de Gran Canaria.

Sosa subrayó que con esta intervención se recupera un edificio emblemático para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

Obras estratégicas para mejorar la calidad de vida

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, puso en valor la coordinación entre la institución insular y los 21 municipios de Gran Canaria para impulsar obras estratégicas.

Morales destacó planes como el Plan de Cooperación, el FDCAN y el Plan Adicional de Inversiones para los Municipios, orientados a mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

“Es una satisfacción comprobar cómo los recursos públicos se convierten en obras de esta dimensión”, señaló.

El presidente insular destacó la importancia de crear un aparcamiento que potencie la zona comercial y genere nuevos espacios libres para la ciudadanía, así como de rehabilitar un edificio que albergará una biblioteca y una radio local como herramientas de participación y cohesión social.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Heriberto Reyes, afirmó que ambas actuaciones reflejan el trabajo técnico desarrollado durante los últimos años para dotar a Gáldar de infraestructuras modernas e integradas en el entorno urbano.

Tras las intervenciones institucionales en el antiguo IES Saulo Torón se celebró el acto simbólico de colocación de la primera piedra. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al antiguo edificio de la ONCE para visitar el inmueble que será rehabilitado.

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Con estas dos actuaciones, Gáldar avanza en la modernización del casco histórico, la mejora de la movilidad, la creación de nuevos espacios públicos y el refuerzo de sus infraestructuras culturales.