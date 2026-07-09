Gáldar reconoce con las Pintaderas de Oro a 32 vecinos que han dejado huella en el municipio

El Ayuntamiento de Gáldar entregará este domingo 12 de julio, a las 19:00 horas, las Pintaderas de Oro 2026 a 32 hombres y mujeres del municipio que han destacado por sus trayectorias personales y profesionales y por su aportación al desarrollo económico y social de la ciudad.

El acto tendrá lugar en el Centro Cultural Guaires y será uno de los momentos más emotivos de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de mayo, por unanimidad, la concesión de estas distinciones, que en esta edición rinden homenaje principalmente a personas vinculadas al sector agrícola y de las flores, uno de los pilares históricos de la economía galdense.

También serán reconocidos comerciantes, empresarios, profesionales y trabajadores de distintos ámbitos que han dejado una profunda huella en la vida del municipio.

Homenaje al campo y al sector de las flores

Recibirán la Pintadera de Oro por su trayectoria en el sector agrícola y de las flores Bartolomé Montesdeoca Armas, Teresa Padrón Díaz, Santiago Cruz Sosa, Marcelina Sosa Moreno, Juana Gutiérrez Rodríguez, María Godoy Godoy, Juana María Pérez Díaz, María Dolores Pérez Gil, Benedicta Carrillo Ramos, José Julián García Guillén, conocido como Pepe el de los Semilleros, Rosario Rodríguez Rodríguez, Josefa Díaz Vega, Victoriano Salvador Suárez Mendoza, Nieves Cabrera Castillo, Milagrosa Bolaños Moreno y Nicomedes Mendoza Jiménez.

A ellos se suma Antonio Flores Suárez, distinguido por su trayectoria tanto en el sector agrícola como en la albañilería.

También serán reconocidos los tractoristas Leocadio Ramos Moreno, conocido como Tito, y Francisco Ruiz Moreno, por su vinculación al trabajo agrícola y al desarrollo del sector primario en el municipio.

Composición Pintaderas de Oro / LP / DLP

Comercios, talleres y negocios familiares

Las Pintaderas de Oro 2026 también pondrán en valor la trayectoria de personas ligadas al comercio y a distintos negocios tradicionales de Gáldar.

Entre los distinguidos figuran Isidro Domingo Mendoza Sánchez, conocido como Isidrito del kiosco de la Plaza de Santiago; Benigno Jiménez Díaz, propietario del taller de chapa que lleva su nombre; Rita Moreno Santiago, titular del punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado de la calle Capitán Quesada; y María del Carmen Silva Padrón, Mensa, vinculada a una mercería en la calle Drago.

También recibirán este reconocimiento Sebastián García Hernández, empresario del servicio técnico Grafical, y Ángel González Padilla, del sector de la construcción y promotor inmobiliario.

Restauración, alimentación y venta de pescado

El Ayuntamiento reconocerá asimismo a varios empresarios de la restauración que han formado parte de la vida cotidiana del municipio.

Recibirán la Pintadera de Oro Antonio Cubas Lugo, del Bar Pinocha; Juan Medina Díaz, del Restaurante El Paso; Fermín Mendoza Mendoza, del Bar de Lomo El Palo; y Manuela García Jorge, de la Cafetería Manola.

La lista de homenajeados se completa con Modesto González González, vinculado al sector de la alimentación en Sardina, y los comerciantes de pescado Ezequiel Sosa Cruz y Dolores Medina Vega, conocida como Loli la Capitana.

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Con estas distinciones, Gáldar vuelve a reconocer a vecinos y vecinas que, desde el trabajo diario, el emprendimiento, el comercio, el campo y los servicios, han contribuido a construir la identidad económica y social del municipio.