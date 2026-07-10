Amanda Velasco conquista 'Voces de Gáldar 2026' con una emotiva interpretación al piano

Amanda Velasco Díaz es la nueva ganadora de Voces de Gáldar 2026, el certamen impulsado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento para descubrir y promocionar el talento musical del municipio. La joven, de 28 años y profesora de Formación Profesional, convenció tanto al jurado como al público con una interpretación al piano de Hoy tengo ganas de ti, de Alejandro Fernández, que le valió el primer premio de tres mil euros.

La final reunió a 16 aspirantes sobre el escenario instalado en la Plaza de Santiago con motivo de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago, en una de las ediciones con mayor participación del concurso. La gala estuvo presentada por Patricia Muñoz y congregó a numeroso público.

Velasco explicó tras recibir el premio que la música ha formado parte de su vida desde pequeña. Hija de un maestro de música, cursó estudios de piano y lenguaje musical y también integró el coro de la Escuela de Música de Gáldar. Aunque nunca antes había dado el paso de participar en el certamen, reconoce que este reconocimiento le anima a plantearse nuevos retos artísticos. "Me gusta mi trabajo como docente, pero esto me apasiona y poder dedicar una parte de mi vida a la música sería mi ilusión", señaló la ganadora.

Amanda Velasco Díaz, ganadora de Voces de Gáldar 2026 / Rayco Tacoronte

Una edición con amplio repertorio

Junto a Amanda Velasco participaron Alejandro Jesús Moreno Fleitas, Mishel Palencia Pérez, Beatriz Díaz Díaz, Luis Ernesto Almanza Puerto, Amaia Quintana Ramos, Enzo Quintana Ramos, Valeria Medina Díaz, Martina Medina Díaz, Yanely Godoy Santana, Ayleen Alemán Rodríguez, Roselyn Daniela Pernia Pérez, Alexander Castro Reguera, Dylan Castro Reguera, Sonia Isabel Ramos Machín y Natalia Castellano Estupiñán, quienes interpretaron temas que abarcaron desde el pop y la música latina hasta bandas sonoras de Disney y clásicos de la canción internacional.

Amanda Velasco Díaz se ha coronado como ganadora de la gala "Voces de Gáldar 2026" / Rayco Tacoronte

El jurado técnico estuvo formado por la ganadora de la edición de 2025, Isabel Díaz Cruz, junto a la cantante Ana Gil y el músico Jorge Granados. La decisión final combinó la valoración del jurado con el voto popular, que representó el 50 % de la puntuación y pudo emitirse a través de la aplicación móvil del Ayuntamiento de Gáldar.

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Durante la velada también actuaron Antonio Melián, Nayara Talavera Santana y Cris Giannttasio. La entrega del premio y de los recuerdos conmemorativos a todos los participantes corrió a cargo del primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo.