El Museo Agáldar celebra cinco años acercando la historia de Gáldar a nuevas generaciones

Cinco años después de abrir sus puertas, el Museo Agáldar de Historia de la Ciudad conmemora su aniversario con una programación cultural dirigida a todos los públicos dentro de las Fiestas Mayores de Santiago. Música en directo, talleres creativos y propuestas infantiles forman parte de una iniciativa que busca convertir el espacio museístico en un punto de encuentro entre el patrimonio histórico y las nuevas generaciones.

Las actividades comenzaron el pasado miércoles con el concierto de Pino Quimont & Augusto Báez, que ofrecieron un recorrido por algunos de los grandes clásicos del jazz, alternando estándares como I Get a Kick Out of You, Lush Life o Route 66 con composiciones propias y versiones de especial sensibilidad interpretativa.

Una mañana pensada para toda la familia

La programación continuó este viernes con varias propuestas participativas adaptadas a diferentes edades. Los más pequeños disfrutaron del Laboratorio Sonoro, una experiencia sensorial para bebés de hasta tres años dirigida por Laura Bosa, mientras que los niños de entre cuatro y nueve años participaron en un taller artístico impartido por Laura Iballa.

Al mismo tiempo, la artista Ody Companioni dirigió el taller Bordar el Museo, una actividad en la que los participantes elaboraron retratos utilizando hilos como principal herramienta creativa, acercando el arte textil al patrimonio del museo.

La jornada concluyó con El Show de Tadeo, un espectáculo familiar que combinó circo, humor y magia y que puso el broche final a una mañana coordinada por Ocho Pies, entidad especializada desde hace una década en proyectos culturales y educativos dirigidos a la infancia.

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Los actos del quinto aniversario del Museo Agáldar se integran en la programación de las 543ª Fiestas Mayores de Santiago, consolidando al espacio museístico como uno de los referentes culturales del municipio y reforzando su apuesta por acercar la historia local a públicos de todas las edades.