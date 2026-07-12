Aitana Rodríguez y Edgar Bolaños, elegidos Guayarmina y Bentejuí de las Fiestas Mayores de Santiago 2026

Aitana Rodríguez y Edgar Bolaños fueron proclamados este sábado Guayarmina y Bentejuí de las 544 Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar, en una gala celebrada en la Plaza de Santiago ante un numeroso público y que tuvo como uno de sus momentos más especiales el homenaje a todas las mujeres que han ostentado el título de Guayarmina a lo largo de la historia del municipio.

Los nuevos representantes de las fiestas toman el relevo de Atenea Ruiz y Carlos Eduardo Flores, elegidos en la edición anterior. La elección se decidió mediante la suma del voto popular, emitido a través de la aplicación del Ayuntamiento de Gáldar, y la valoración de un jurado integrado por profesionales vinculados al ámbito de la comunicación, la moda, el maquillaje, la escenografía y la creación de contenido.

La gala, presentada por los periodistas Rubén Castellano y Cathaysa González, arrancó con una actuación de Ana Falcón junto a la Agrupación Folclórica Surco y Arado. El espectáculo contó además con las actuaciones de Martta Sanz, Adexe y Nau y Amanda Velasco Díaz, ganadora de Voces de Gáldar 2026.

Uno de los instantes más emotivos de la velada llegó con el homenaje a todas las Guayarminas y Reinas de las Fiestas coronadas durante más de 60 años de historia del certamen, que compartieron escenario en una imagen inédita y cargada de simbolismo para la ciudad.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, fue el encargado de imponer la corona a la nueva Guayarmina, mientras que el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo, hizo lo propio con el nuevo Bentejuí.

Tras la proclamación, la celebración continuó con la primera edición del Gáldar Urban Fest, un nuevo festival incorporado al programa de las Fiestas Mayores de Santiago que reunió sobre el escenario a De la Rose, Danny Romero y el dúo argentino Vius, con una apuesta por los ritmos urbanos, el reguetón y la música electrónica.

Noticias relacionadas

En la categoría femenina participaron Iraya García Medina, Daniela Alejandra Rivero Mendoza, Naira Rodríguez Padrón, Natalia Ruíz Mendoza, Kimberly García Ruíz, Yaneisy Castellano Medina y Aitana Rodríguez Cabrera, mientras que Edgar Daniel Bolaños Cerpa y Alberto Torres Martín optaban al título de Bentejuí.