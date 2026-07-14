El Ayuntamiento de Gáldar distingue a 23 personalidades y colectivos en un acto en el Templo de Santiago

El Templo Santuario de Santiago Apóstol, en Gáldar, acoge este viernes 17 de julio, a partir de las 19.00 horas, el Acto Institucional de Honores y Distinciones de la ciudad. La ceremonia reconoce a 23 personas y entidades por su trayectoria profesional, social, cultural o comunitaria.

El acto forma parte del programa de las 544.ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar, que organiza la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, bajo la dirección de Julio Mateo Castillo. El Consistorio sitúa estos reconocimientos entre las principales citas institucionales de las fiestas.

Seis hijos predilectos en el municipio de Gáldar

El Ayuntamiento concede el título de Hijo Predilecto al veterinario Pascual Calabuig, referente en biología y veterinaria y defensor de la fauna canaria; al traumatólogo Arturo Montesdeoca; al empresario José Oliva; y al médico Antonio Ramos.

La distinción también recae, a título póstumo, en Martín Nicolás Molina, facultativo que prestó servicio durante más de cuarenta años en el Centro de Salud de Gáldar. La relación se completa con José de la Cruz Mendoza Rivero, conocido como Pepe Torres, presidente de la Asociación Cultural Montaña el Agua, impulsor de la Fiesta de la Lana y figura del movimiento vecinal de Caideros y los Altos de Gáldar.

Cinco hijos adoptivos: periodistas, escultores, escritores y médicos

El título de Hija Adoptiva corresponde a la periodista Pino Araceli Rivero Gil, que ejerció durante décadas como jefa del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento. También recibe esta distinción el ceramista y escultor Diego Higueras.

La escritora y periodista Josefa Molina, fundadora de la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, figura asimismo entre las personas reconocidas. Los médicos Manuel Antonio Ojeda y Nicolás Torres completan la lista por su servicio a la comunidad galdense.

Diez medallas de oro

La Asociación Madres Solidarias recibe una Medalla de Oro por su labor social y por el alcance internacional de sus proyectos. Los medios locales Infonorte Digital, Noroeste Televisión y Nortevisión también obtienen esta distinción por su actividad informativa en el norte de Gran Canaria.

El Ayuntamiento reconoce además a los farmacéuticos Juan Antonio García y María del Carmen Ojeda, al dentista Amable Rodríguez y a José Luis Domínguez, de Óptica Domínguez Romero, por sus trayectorias en el ámbito sanitario. El educador y mediador de conflictos Raúl Saavedra López recibe otra Medalla de Oro.

Reconocimiento póstumo y medallas de plata

La décima Medalla de Oro corresponde, a título póstumo, al deportista Zebensui Ramos González, jugador del Club de Fútbol Las Palmas C. La distinción reconoce su vinculación con el deporte y su trayectoria futbolística.

Las dos Medallas de Plata recaen en la maestra Rosa María Rodríguez y en el voluntario Juan Francisco Mendoza, a quien el Consistorio distingue por su asistencia a personas migrantes en El Hierro. La ceremonia reúne así reconocimientos relacionados con la sanidad, la cultura, la comunicación, la educación, el asociacionismo y la solidaridad.