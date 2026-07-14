El ITC estrena en Gáldar un laboratorio para acelerar soluciones tecnológicas en sectores clave

El Instituto Tecnológico de Canarias ha puesto en marcha en Punta de Gáldar un nuevo Espacio I+D+i destinado a acelerar el desarrollo de prototipos, proyectos piloto y soluciones tecnológicas aplicadas a sectores estratégicos para Canarias.

El laboratorio está ubicado en el Parque Tecnológico de Gran Canaria-Área Experimental de Economía Circular y nace como un entorno de experimentación, demostración y transferencia orientado a la transición verde, azul y digital del Archipiélago.

El acto de presentación contó con la participación de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y presidenta del ITC, Migdalia Machín; el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; y el director de I+D+i del ITC, Gonzalo Piernavieja.

Un espacio para conectar ciencia, empresas y territorio

Migdalia Machín destacó que el Gobierno de Canarias ha apoyado la consolidación del Parque Tecnológico de Gran Canaria a través de la ACIISI, con el objetivo de que la innovación disponga de espacios conectados con las necesidades reales del territorio.

La consejera subrayó que la presencia del ITC será clave para que este laboratorio funcione como una herramienta de colaboración entre equipos técnicos, investigadores, empresas y entidades públicas.

El nuevo espacio permitirá desarrollar capacidades en áreas como la computación científica y tecnológica, las energías renovables, las tecnologías del agua, la biotecnología, la economía circular, la economía azul y la sostenibilidad.

El nuevo Espacio I+D+i del Parque Tecnológico de Gran Canaria impulsará proyectos de economía circular, inteligencia artificial, agua, energías renovables y economía azul / LP / DLP

Gáldar refuerza su apuesta por la innovación

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, señaló que la puesta en marcha del Espacio I+D+i supone “un paso más” en la consolidación del Parque Científico Tecnológico de La Punta como referente en innovación, economía circular y desarrollo tecnológico en Canarias.

Sosa recordó que la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento respondió a una apuesta por crear un espacio al servicio del norte de Gran Canaria, capaz de generar oportunidades para el talento, la investigación y las empresas.

El alcalde defendió que el parque “ya no es un proyecto de futuro, sino una realidad que sigue creciendo”, gracias a la colaboración entre administraciones y al compromiso por diversificar la economía y crear empleo cualificado.

Inteligencia artificial, robótica y sensorización

Las primeras iniciativas desplegadas en este espacio se han impulsado desde el Departamento de Computación Científica y Tecnológica del ITC.

Su responsable, Juan Francisco Rodríguez, explicó durante la visita las tecnologías ya activas en las instalaciones, entre ellas soluciones aplicadas a la automatización de procesos, gestión y procesamiento avanzado de datos, sensorización, internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica, modelización y sistemas inteligentes de monitorización y control.

Estas herramientas permitirán ensayar aplicaciones orientadas a mejorar la eficiencia, reducir costes, reforzar la seguridad operativa y facilitar la toma de decisiones en entornos productivos y de gestión de recursos.

El Instituto Tecnológico de Canarias ha puesto en marcha en Punta de Gáldar un nuevo Espacio I+D+i / LP / DLP

Proyectos para el textil y los puertos deportivos

Entre las iniciativas actualmente en desarrollo figuran los proyectos TEXTIL e INNOVABLUE, ambos cofinanciados por el programa Interreg MAC 2021-2027.

TEXTIL trabaja en soluciones para avanzar hacia modelos más sostenibles y circulares en el sector textil mediante tecnologías de análisis de imagen y tratamiento de datos. Estas herramientas se orientan a la identificación, caracterización y clasificación de tejidos, con posibles aplicaciones en procesos de reutilización, reciclaje y valorización de materiales.

INNOVABLUE, por su parte, promueve la transformación verde y digital de marinas y puertos deportivos mediante soluciones inteligentes de monitorización y gestión basadas en IoT, datos e inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y eficiencia de estos espacios.

Pruebas en condiciones reales

El nuevo Espacio I+D+i cuenta con 120 metros cuadrados distribuidos en cuatro contenedores modulares, además de 180 metros cuadrados de espacio exterior.

Esta configuración permitirá realizar pruebas, demostradores y proyectos piloto en condiciones próximas a su aplicación real, favoreciendo la creación conjunta de soluciones con empresas tecnológicas, grupos de investigación y agentes del ecosistema canario de innovación.

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La puesta en marcha de esta infraestructura busca acercar las capacidades científicas y tecnológicas al tejido productivo del Archipiélago, impulsar la investigación aplicada, favorecer el emprendimiento tecnológico y generar nuevas oportunidades vinculadas al conocimiento, la innovación y el empleo cualificado.