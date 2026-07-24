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Gáldar se prepara para su día grande de Santiago con drones, conciertos y una Bajada de la Rama multitudinaria

La Bajada de la Rama cumple una década desde su recuperación, reuniendo a cientos de participantes en una tradición que refuerza la identidad de las fiestas

La Rama de Gáldar, en imágenes

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La Rama de Gáldar, en imágenes / La Provincia

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La Provincia

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Gáldar encara este sábado 25 de julio su jornada más importante del calendario festivo. La ciudad ha vivido una intensa víspera de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago con una programación que ha reunido música, tradición, actos institucionales y espectáculos audiovisuales ante miles de personas.

La noche del viernes estuvo marcada por el regreso a los escenarios de Adrián Vega, El Vega Life, que eligió su ciudad natal para reencontrarse con su público. El artista puso en pie al público de La Quinta con algunos de sus temas más conocidos, en una jornada que también contó con las actuaciones de Monzón e Íñigo Quintero.

220 drones iluminan el cielo de Gáldar antes del Día de Santiago

Uno de los momentos más llamativos de la jornada llegó tras los conciertos con un espectáculo de 220 drones, que dibujaron en el cielo hasta 14 figuras inspiradas en la ciudad y en el espíritu de las fiestas. La exhibición audiovisual sorprendió a los asistentes y se convirtió en uno de los grandes momentos de una víspera que también incluyó fuegos artificiales y diferentes actuaciones musicales.

Mientras tanto, la plaza de Santiago acogió el tributo a La Oreja de Van Gogh, seguido de la verbena con las orquestas Armonía Show y La Combinación, además de la actuación de Aythami DJ.

La Bajada de la Rama vuelve a llenar las calles de tradición

La víspera del Día de Santiago también estuvo marcada por una de las citas más arraigadas del programa festivo: la Bajada de la Rama de Santiago, que este año cumple una década desde su recuperación. Cientos de personas participaron en esta tradición acompañadas por las bandas de música y los papagüevos, con las habituales camisetas verdes y sombreros de paja que ya forman parte de la imagen de esta celebración.

Ambiente del concierto con la banda de Gáldar en directo

Ambiente del concierto con la banda de Gáldar en directo / La Provincia

La comitiva partió desde la Plaza de La Montaña hasta la Plaza del Calvario para recoger las ramas y finalizar con la tradicional enramada a Santiago el Peregrino en la calle de Santiago de Los Caballeros.

Gáldar y Galicia refuerzan sus vínculos jacobeos

Durante la jornada también tuvo lugar en el Teatro Consistorial el acto de hermanamiento entre la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés y los ayuntamientos de Gáldar y Tejeda.

El acuerdo busca impulsar la cooperación cultural y turística entre Galicia y Canarias alrededor del Camino de Santiago y la tradición jacobea, con iniciativas conjuntas como exposiciones, festivales, encuentros culturales o actividades gastronómicas.

Música, carrozas y tradición antes del día grande

Las Fiestas Mayores de Santiago también han vivido esta semana otros momentos destacados, como el Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar, que reunió a un centenar de músicos bajo la dirección de Rubén Guerrero con un repertorio de música española y latina.

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Además, la Gran Cabalgata de Carrozas volvió a llenar el casco histórico con casi una decena de diseños inspirados en historias y fantasías como Alicia en el País de las Maravillas, Charlot, La sirena o Bajo el Mar. Gáldar afronta ahora su jornada grande, el 25 de julio, Día de Santiago, después de una víspera que volvió a demostrar la dimensión de una de las fiestas con más tradición de Gran Canaria.

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