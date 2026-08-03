El FotoSub Sardina abre inscripciones para una edición con más premios y un reglamento renovado

La bahía de Sardina volverá a convertirse este otoño en uno de los grandes escaparates de la fotografía submarina. El FotoSub Sardina celebrará su duodécima edición los próximos 2, 3 y 4 de octubre y ya ha abierto el plazo de inscripción para las distintas competiciones que reunirán a buceadores y creadores de contenido de diferentes puntos del país.

Organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, el certamen mantiene sus modalidades más consolidadas e incorpora novedades para seguir atrayendo a participantes de alto nivel. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página web oficial del evento.

Tres competiciones y más de 8.000 euros en premios

La primera cita será el CazaFotoSub, la modalidad de fotografía en apnea, que se disputará el viernes. Los participantes dispondrán de cinco horas para fotografiar el mayor número posible de especies marinas sin utilizar botellas de buceo, enfrentándose al reto de identificar más de 80 especies diferentes. Esta prueba repartirá 1.800 euros en premios.

El sábado será el turno del Open Fotosub, que volverá a celebrarse en formato de parejas y estrenará un reglamento renovado. La organización ha incrementado el atractivo de esta competición con 5.200 euros en premios para captar a algunos de los mejores fotógrafos submarinos de España.

Cartel Fotosub Sardina 2026 / Ayuntamiento de Gáldar

Por su parte, el Reels Challenge repetirá por segundo año consecutivo tras la buena acogida de la edición anterior. La competición, dirigida a creadores de contenido, se desarrollará durante el mes de septiembre y contará con 15 plazas. Los participantes deberán elaborar un vídeo vertical de un minuto que ponga en valor la riqueza turística y ambiental de los fondos marinos de Sardina. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de agosto y repartirá 1.000 euros en premios.

Bautismos de buceo y actividades para escolares

Además de las pruebas competitivas, el FotoSub Sardina volverá a incluir actividades divulgativas dirigidas al público. Entre ellas figuran los tradicionales bautismos de buceo, previa inscripción, y el FotoSub Escolar, en el que alumnado participará en rutas de snorkel para descubrir la biodiversidad marina de la bahía.

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Con esta nueva edición, Gáldar reafirma la apuesta por un evento que combina deporte, naturaleza y promoción turística, consolidando a la bahía de Sardina como uno de los enclaves de referencia para la fotografía submarina en Canarias.