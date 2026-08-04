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La piscina municipal de Gáldar encara la recta final de su renovación y reabrirá en las próximas semanas

El Ayuntamiento sustituye el revestimiento interior y aprovecha el cierre para realizar labores de mantenimiento y mejorar las instalaciones

Teodoro Sosa y Ancor Bolaños, en el centro, en los trabajos de sustitución del liner de la piscina junto a Antonio Suárez, Ulises Miranda, Ana Mendoza y Pedro Mendoza.jpg

Teodoro Sosa y Ancor Bolaños, en el centro, en los trabajos de sustitución del liner de la piscina junto a Antonio Suárez, Ulises Miranda, Ana Mendoza y Pedro Mendoza.jpg / Rayco Tacoronte

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La piscina de la Ciudad Deportiva Venancio Monzón, en Gáldar, afronta la última fase de los trabajos de renovación que permitirán su reapertura en las próximas semanas. La actuación se centra en la sustitución completa del liner, el revestimiento interior del vaso de la piscina, una mejora que busca garantizar unas mejores condiciones de uso para los deportistas y usuarios habituales.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el concejal de Actividad Física, Deporte y Salud, Ancor Bolaños, visitaron la instalación para comprobar el avance de las obras y supervisar una intervención que forma parte del plan de mejora de las infraestructuras deportivas del municipio.

Renovación integral aprovechando el vaciado

La actuación incluye la instalación de un nuevo revestimiento interior, después de que el anterior presentara un importante desgaste por el paso del tiempo. El vaciado de la piscina también se ha aprovechado para ejecutar diferentes trabajos de mantenimiento con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la instalación.

Entre las actuaciones realizadas figuran la limpieza de los filtros y de las bombas de circulación, la puesta a punto de distintos elementos de la infraestructura, el pintado de varias zonas y la limpieza de las canaletas, labores destinadas a mejorar el rendimiento y la conservación de la piscina.

Una mejora que se suma a otras actuaciones

El Ayuntamiento recuerda que esta intervención forma parte de las mejoras ejecutadas recientemente en la piscina municipal. En los últimos meses también se ha instalado una nueva bomba de calor y una doble cristalera para aumentar la eficiencia y el confort de la instalación.

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Con estos trabajos, el Consistorio pretende seguir modernizando uno de los principales espacios deportivos del municipio antes de su reapertura al públi

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