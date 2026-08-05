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Gáldar ultima el Festival Beñesmer 2026 con tres días dedicados a la cultura indígena canaria

El Agujero y el nuevo Centro de Interpretación La Guancha acogerán del 6 al 8 de agosto charlas, talleres, artesanía, humor, astronomía y conciertos en una programación centrada en el patrimonio del Archipiélago

Fiesta ancestral aborigen Beñesmer

Fiesta ancestral aborigen Beñesmer / ACFI

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar ya está preparado para celebrar una nueva edición del Festival Beñesmer, una cita que del 6 al 8 de agosto volverá a convertir el barrio de El Agujero en un punto de encuentro para la cultura, la historia y las tradiciones de Canarias. La programación de este año incorpora como principal novedad el Centro de Interpretación La Guancha, que se suma por primera vez a las actividades del festival.

Organizado por la Concejalía de Identidad del Ayuntamiento de Gáldar, el evento alcanza su segunda edición con una propuesta que combina divulgación, patrimonio, música y actividades participativas para todos los públicos, con el objetivo de acercar el legado indígena a la ciudadanía.

La Guancha se incorpora al recorrido del festival

La inauguración tendrá lugar este jueves 6 de agosto, a las 20.00 horas, en el Centro de Interpretación La Guancha. La jornada comenzará con una charla del investigador Rumén Sosa y continuará con la actuación musical de Generación del 21. Además, este nuevo espacio acogerá el Beñesmer Chinijo, un programa pensado para el público infantil con talleres de lana, pintura con almagre y cuentacuentos inspirados en las tradiciones canarias.

Cine, humor y observación del cielo

El viernes, el festival arrancará con la proyección del cortometraje 'Pervivencia', dirigido por Alberto García Miranda y Almudena Ruiz Rey, una obra que rinde homenaje a mujeres perseguidas a lo largo de la historia. Posteriormente, el espacio 'Solo Palique de Beñesmer' reunirá a investigadores y divulgadores en un formato que mezcla humor y reflexión, antes de cerrar la jornada con una visita astronómica en el entorno de La Guancha.

Cartel Beñesmer

Cartel Beñesmer / LP/DLP

Artesanía, Juego del Palo y música para cerrar el festival

La jornada del sábado concentrará el mayor número de actividades. Desde primera hora abrirá la Feria de Artesanía, mientras que la Plaza Mr. Leacock será escenario del encuentro de Juego del Palo Canario, con representación de varias islas. El programa también incluye talleres de silbo canario, escritura amazigh, pigmentos naturales, un recital de poesía con Teresa Gubern, un espectáculo del humorista David García y un Tagoror 15' dedicado a analizar la huella del colonialismo en Canarias.

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El broche final lo pondrá, a partir de las 20.00 horas, el concierto de Raquel Molina, con un repertorio inspirado en las raíces musicales del Archipiélago. Durante tres días, El Agujero volverá a convertirse en un espacio abierto para acercar el patrimonio indígena a vecinos y visitantes a través de una programación que combina divulgación, tradición y cultura contemporánea.

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