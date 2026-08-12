Gáldar estrena nuevo tesorero: Jordán Carmelo Jiménez toma posesión de su cargo

El Ayuntamiento de Gáldar cuenta desde esta semana con un nuevo responsable al frente de la Tesorería municipal. Jordán Carmelo Jiménez Hernández ha tomado posesión de su cargo como funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada.

El acto de toma de posesión se celebró este martes 11 de agosto en las Casas Consistoriales, donde Jiménez Hernández juró el cargo ante el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón.

También estuvieron presentes la concejala de Hacienda, Valeria Guerra; la vicesecretaria municipal, María del Carmen Zarzo Lobeira, y diferentes integrantes de la Corporación municipal.

Un nombramiento publicado en el BOE

Durante el acto, el alcalde trasladó sus felicitaciones al nuevo tesorero y le deseó una buena etapa al frente de sus nuevas responsabilidades, destacando la importancia de su labor para contribuir al correcto funcionamiento de la administración municipal.

La incorporación de Jiménez Hernández tiene su origen en la Orden TDF/822/2026, de 28 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de agosto. La resolución contempla el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter nacional y la correspondiente asignación de su primer destino.

Noticias relacionadas

Con su toma de posesión, el Ayuntamiento de Gáldar cubre así la Tesorería municipal con un funcionario habilitado de carácter nacional.