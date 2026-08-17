Gáldar finaliza el asfaltado de una vía de 400 metros en Los Quintana
La actuación en la calle Jaramago incluye también la renovación de la red de abastecimiento de agua y responde a una demanda vecinal
El Ayuntamiento de Gáldar ha finalizado los trabajos de asfaltado de la calle Jaramago, en el barrio de Los Quintana, una actuación destinada a mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los residentes de la zona.
La vía conecta Camino Laguete con Silva Linares y tiene una longitud aproximada de 400 metros. Los trabajos han permitido renovar el pavimento de alrededor de 2.200 metros cuadrados de superficie.
Renovación de la red de agua
La intervención no se ha limitado a la mejora del firme. Aprovechando la ejecución de las obras, el Consistorio galdense ha llevado a cabo también la renovación de la red de abastecimiento de agua de esta calle.
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, visitó recientemente la zona para comprobar el resultado de los trabajos una vez ejecutada la actuación.
La mejora de la calle Jaramago responde a una petición planteada por los vecinos de Los Quintana y se enmarca dentro del Plan de Barrios.
La actuación ha sido financiada con fondos procedentes de la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Fdcan 2025, dentro de las inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras de los barrios del municipio.
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