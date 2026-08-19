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Gáldar destina 50.000 euros en ayudas al estudio para 42 universitarios y alumnos de enseñanzas artísticas

Las becas cubren gastos que no están incluidos en otras ayudas públicas y el Ayuntamiento anuncia que volverá a convocarlas el próximo curso

El Teatro Consistorial con el alumnado que recibio las becas de Educacion junto a Teodoro Sosa y Rita Cabrera scaled

El Teatro Consistorial con el alumnado que recibio las becas de Educacion junto a Teodoro Sosa y Rita Cabrera scaled / LP/DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un total de 42 estudiantes de Gáldar han recibido este curso ayudas municipales para afrontar los gastos derivados de sus estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores. El Ayuntamiento ha destinado 50.000 euros a esta convocatoria, que alcanza así su cuarto año consecutivo.

Las ayudas correspondientes al curso 2025/2026 están destinadas a estudiantes de grado universitario, posgrado universitario y estudios artísticos superiores que estén empadronados en Gáldar con una antigüedad mínima de dos años. La cuantía concedida en cada caso se determina en función de los gastos que hayan sido justificados.

Gastos que no cubren otras becas

Una de las características de estas ayudas es que están destinadas a sufragar conceptos que no estén cubiertos por las becas del Ministerio de Educación, el Gobierno de Canarias u otras administraciones públicas.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y la concejala de Educación, Rita Cabrera, mantuvieron recientemente un encuentro con los estudiantes beneficiarios, durante el que confirmaron que la convocatoria volverá a ponerse en marcha el próximo curso.

«Desde el Ayuntamiento no queremos que ningún estudiante de Gáldar vea limitado su acceso a la formación por los gastos que conlleva», señaló Sosa durante el encuentro.

El regidor destacó también el efecto que este tipo de ayudas puede tener sobre la economía familiar y las oportunidades de los estudiantes. «Estas ayudas suponen un respaldo para las familias y, al mismo tiempo, una apuesta por la preparación y las oportunidades de nuestros jóvenes», añadió.

Cuarto año consecutivo

La convocatoria consolida una línea municipal que alcanza ya su cuarta edición consecutiva. En esta ocasión, los 50.000 euros disponibles se han distribuido entre 42 beneficiarios de acuerdo con los gastos acreditados por cada estudiante.

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El Consistorio pretende así complementar otras becas públicas y contribuir a cubrir aquellos desembolsos vinculados a la formación superior que quedan fuera de las ayudas concedidas por otras administraciones.

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