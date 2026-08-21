El Balonmano Gáldar mide su pretemporada ante Ingenio en el Torneo San Ginés

El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta este viernes su primera prueba de la pretemporada. El conjunto grancanario se desplaza hasta Lanzarote para participar en el Torneo San Ginés, donde tendrá la oportunidad de comprobar sobre la pista las sensaciones después de las primeras semanas de preparación.

La competición reunirá a los cuatro conjuntos canarios que competirán en Primera Nacional y comenzará para los galdenses con un duelo ante el Balonmano Ingenio. El encuentro se disputará este viernes a las 18.30 horas en el Pabellón de Titerroy.

Primera prueba para los de Aday Sánchez

Más allá del resultado, el partido permitirá al equipo dirigido por Aday Sánchez empezar a trasladar a una situación competitiva los conceptos ofensivos y defensivos trabajados durante la preparación.

El Torneo San Ginés se presenta así como una primera oportunidad para recuperar ritmo de competición, comprobar el estado físico de la plantilla y acumular minutos antes del comienzo de una temporada que se prevé exigente.

En la otra semifinal se enfrentarán el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, anfitrión de la competición, y el Balonmano Tacoronte.

El conjunto grancanario se desplaza este viernes a Lanzarote para disputar el Torneo San Ginés y comenzar a poner a prueba el trabajo realizado durante las primeras semanas de preparación. / LP/DLP

El torneo continuará el sábado. Los dos equipos que no consigan superar las semifinales disputarán el encuentro por el tercer y cuarto puesto a las 10.30 horas, mientras que los vencedores se encontrarán en la final, prevista para las 12.30 horas.

Quince jugadores convocados

Para afrontar los compromisos de este fin de semana, Aday Sánchez ha confeccionado una convocatoria integrada por 15 jugadores.

Viajarán a Lanzarote Magnol Suárez, Carlos Grignani, Jesús Mendoza, Adrián Rivero, Joel Pararols, Carlos Padrón, Yyaron Ramírez, Yanis Ramírez, Fran Trujillo, Cayetano González, Néstor González, Emiliano Villaverde, Ezequiel Conde, Carlos Mederos y Gonzalo Asensio.

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El encuentro frente a Ingenio marcará así el primer examen de la pretemporada para un Balonmano Gáldar que busca ir consolidando sus mecanismos de juego antes de afrontar oficialmente el nuevo curso.