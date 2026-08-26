La Vará del Pescao y el Festival Sardina Viva llenarán Gáldar de música y actividades familiares

La Avenida Antonio Rosas de Sardina de Gáldar volverá a convertirse los próximos 12 y 13 de septiembre en el escenario de La Vará del Pescao y el Festival Sardina Viva, una cita que combinará tradición marinera, música en directo y actividades para toda la familia durante todo el fin de semana.

La programación arrancará el sábado 12 de septiembre, a las 12.00 horas, con la celebración de La Vará del Pescao y un pasacalles a cargo de la Banda de Agaete, que dará inicio a una jornada marcada por los conciertos y las sesiones musicales. A partir de las 14.30 horas, el escenario acogerá las actuaciones de DJ Yeray, Playa Coco, Cielo Zurith, Get Garbey y Sombras del Caribe, en una programación que se prolongará hasta la medianoche.

'La Vará del Pescao' y el Festival Sardina Viva regresan los días 12 y 13 de septiembre / LP/DLP

Domingo para las familias

La segunda jornada estará especialmente orientada al público familiar e infantil. Entre las 12.00 y las 18.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de castillos hinchables, talleres y una Fiesta de la Espuma, además de una oferta de ocio acuático.

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La música volverá a ser protagonista durante la tarde con nuevas sesiones de DJ Yeray y los conciertos de Son del Caney y Golpe Bajo, que pondrán el broche final a un fin de semana dedicado a la cultura marinera y al ocio al aire libre.