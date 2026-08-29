El Balonmano Gáldar se estrena ante su afición con un derbi en la Copa de Canarias

El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria disputará este sábado su primer partido oficial de la pretemporada ante su afición con motivo de la Copa de Canarias. El conjunto galdense recibirá al Balonmano Ingenio en el Polideportivo Juan Vega Mateos, en un derbi grancanario que servirá para medir el estado del equipo tras las primeras semanas de preparación.

El encuentro, previsto para las 20.00 horas, supondrá además el regreso del equipo al pabellón galdense después de varias semanas de trabajo, en un duelo que permitirá al cuerpo técnico seguir evaluando el rendimiento del grupo antes del comienzo de la competición liguera.

Primer examen antes de la liga

El entrenador Aday Sánchez dispondrá de toda la plantilla para este compromiso, una circunstancia que le permitirá continuar ajustando los diferentes aspectos del juego y comprobar la evolución del equipo en un escenario competitivo.

Más allá del resultado, el objetivo del conjunto galdense será acumular minutos, recuperar sensaciones de competición y seguir consolidando los mecanismos ofensivos y defensivos sobre los que se apoyará el equipo durante la nueva temporada.

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El conjunto galdense regresa este sábado al Polideportivo Juan Vega Mateos para afrontar ante el Balonmano Ingenio su primer encuentro de la competición autonómica. / LP/DLP

La mirada puesta en el estreno liguero

La participación en la Copa de Canarias forma parte de la preparación del Balonmano Gáldar de cara al inicio de la Primera Nacional, previsto para el 19 de septiembre, cuando debutará a domicilio frente al Calvo Xiria. El derbi ante el Balonmano Ingenio será, por tanto, una de las últimas pruebas para comprobar el nivel competitivo del equipo antes del arranque oficial de la temporada.