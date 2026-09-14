Gáldar e HiperDino impulsan la contratación de personas desempleadas residentes en el norte de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Gáldar e HiperDino han suscrito un compromiso de colaboración para promover y facilitar la contratación de personas que se encuentren en situación de desempleo y residan en el norte de Gran Canaria en los establecimientos de la cadena de supermercados en la comarca.

En este marco, el primer teniente de alcalde de Gáldar, Julio Mateo Castillo, y el concejal de Empleo, Tine Martín, mantuvieron recientemente una reunión con la directora de Asesoría Jurídica y Relaciones Institucionales de HiperDino en Canarias y Baleares, Margarita Cejas, y el responsable de Talento de la compañía, Alberto Sosa, con el objetivo de establecer una hoja de ruta que permita desarrollar este compromiso de colaboración e inserción laboral.

HiperDino cuenta actualmente con seis establecimientos en el norte de Gran Canaria: dos en Gáldar, HiperDino Gáldar y SuperDino Noroeste; tres en Arucas, HiperDino Arucas II, SuperDino Cardones y SuperDino El Mirón; y uno en Santa María de Guía, SuperDino Guía. En conjunto, estos establecimientos cuentan con más de 350 trabajadores, destacando HiperDino Gáldar e HiperDino Arucas II, con cerca de 90 empleados cada uno.

Julio Mateo Castillo destacó «las enormes bondades de este compromiso» entre el Ayuntamiento e HiperDino, al considerarlo «un claro ejemplo de la fuerte apuesta que la cadena de supermercados hace hacia nuestro municipio y hacia nuestro consistorio, al depositar su confianza en nuestra gestión para impulsar el empleo en la Comarca Norte».

El primer teniente de alcalde señaló que el Ayuntamiento, a través del área de Empleo, dispone de herramientas y recursos para trabajar con personas en situación de desempleo y que la voluntad municipal es «impulsar su empleabilidad». En este sentido, subrayó que este acuerdo supone «el primer paso para una colaboración estrecha cuyo objetivo principal es el de mejorar la empleabilidad de los residentes del norte de la Isla en situación de desempleo».

Por su parte, Margarita Cejas agradeció «la proactividad del Ayuntamiento y de su alcalde» para promover esta colaboración, con la que HiperDino quiere «apostar por la creación de empleo local, priorizando a los residentes de la comarca norte de la Isla».

La directora de Asesoría Jurídica y Relaciones Institucionales destacó asimismo que el área de Empleo del Ayuntamiento de Gáldar cuenta con «las herramientas y los medios idóneos» para desarrollar esta estrategia de colaboración y acercar las oportunidades laborales de la compañía a los residentes de la comarca, al tiempo que HiperDino puede «revertir ese agradecimiento a los vecinos del municipio por apostar por nuestra cadena de tiendas».

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Con este compromiso, el Ayuntamiento de Gáldar continúa trabajando para acercar oportunidades de empleo a la ciudadanía y fortalecer la colaboración con el tejido empresarial, favoreciendo que las empresas que desarrollan su actividad en la comarca puedan contribuir también a la generación de empleo para sus residentes.