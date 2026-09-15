La campaña ‘Conocer para Conservar’ llega a Gáldar para divulgar el valor de la flora amenazada de Gran Canaria

Gáldar acogerá durante el mes de septiembre la campaña ‘Conocer para Conservar. Flora única, futuro común’, una iniciativa de divulgación organizada por el Jardín Botánico Canario ‘Viera y Clavijo’ y la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria con la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gáldar, que tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el valor y la fragilidad de la flora amenazada de la Isla.

La propuesta llega al municipio con un programa de actividades que permitirá conocer algunas de las plantas endémicas amenazadas presentes en los Espacios Naturales Protegidos de Gáldar, especies que son objeto de diferentes Planes de Recuperación. A través de la iniciativa, los participantes podrán descubrir la singularidad de la flora de Gran Canaria, las principales amenazas a las que se enfrenta y el trabajo que se desarrolla para favorecer su conservación y recuperación.

La campaña arrancará con una exposición itinerante que podrá visitarse del 14 al 27 de septiembre en la Plaza de Santiago, acercando al público información sobre el patrimonio vegetal de la Isla y la necesidad de protegerlo. La programación continuará el miércoles 23 de septiembre, a las 18:00 horas, con una charla divulgativa en la Sala del Sábor de las Casas Consistoriales. La actividad será gratuita y no será necesario realizar inscripción previa.

Finalmente, el sábado 26 de septiembre se desarrollará una ruta interpretativa por el Monumento Natural de Montaña de Amagro, una oportunidad para conocer sobre el terreno algunos de los valores naturales de este espacio y acercarse a las especies vegetales amenazadas que forman parte del patrimonio natural de Gáldar.

Noticias relacionadas

Con esta campaña se busca no solo divulgar el conocimiento científico sobre la flora de Gran Canaria, sino también fomentar la sensibilización y participación ciudadana en su conservación. Conocer el patrimonio natural es el primer paso para valorarlo y contribuir a protegerlo.