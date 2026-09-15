Las imágenes que rompen el silencio de Gaza llegan a Gran Canaria

Hay lugares donde una cámara deja de ser únicamente una herramienta para convertirse en testigo. En Gaza, donde las dificultades de acceso de la prensa internacional han limitado la mirada exterior sobre el conflicto, son los propios profesionales palestinos quienes continúan fotografiando lo que sucede a su alrededor.

Una selección de esas imágenes llega ahora a Gáldar bajo el título Gaza, la mirada no silenciada. La Sala Sábor de las Casas Consistoriales acoge desde este martes 15 de septiembre una exposición formada por fotografías tomadas por profesionales palestinos que trabajan sobre el terreno para UNRWA y que retratan las consecuencias del conflicto sobre la población civil.

Una mirada desde el interior de Gaza

Las fotografías recorren tanto las huellas más visibles de los bombardeos y la destrucción de las infraestructuras como otras consecuencias menos inmediatas. El trauma colectivo, los desplazamientos forzados o las dificultades para conservar cierta cotidianidad en medio de la devastación forman parte del relato visual de la muestra.

Los autores de las fotografías permanecen en el anonimato por razones de seguridad. Su trabajo adquiere especial relevancia ante las dificultades de la prensa internacional para acceder a Gaza, que han convertido a los periodistas locales en una de las principales vías para documentar lo que sucede en el territorio.

La exposición se concibe así como una suerte de archivo visual construido desde el interior de Gaza, con la intención de mantener la atención sobre una crisis humanitaria que afecta, según los datos recogidos en la iniciativa, a más de 2,1 millones de personas en un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados.

Más de 200 periodistas palestinos muertos

La propia labor de documentar el conflicto también ocupa un lugar central en el sentido de la exposición. Según los datos de UNRWA facilitados por la organización, más de 200 periodistas palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva en Gaza mientras informaban sobre los acontecimientos.

Las fotografías adquieren de esta manera un doble significado: además de mostrar las consecuencias del conflicto, funcionan como testimonio y memoria de lo sucedido. Una mirada construida por quienes permanecen sobre el terreno pese a las circunstancias y continúan registrando la realidad que los rodea.

Gaza, la mirada no silenciada cuenta con la colaboración de El Patio de las Culturas, entidad que desde 2004 desarrolla iniciativas culturales y sociales destinadas a favorecer el diálogo intercultural y la convivencia, impulsadas por el sacerdote jesuita Esteban Velázquez.

También participa Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina, organización que trabaja desde 2005 en la divulgación de información sobre el contexto histórico y político del territorio palestino y en iniciativas vinculadas a la solidaridad internacional.

Hasta el 27 de septiembre en Gáldar

La muestra podrá visitarse hasta el domingo 27 de septiembre en la Sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar. Permanecerá abierta de martes a viernes, de 9.00 a 17.00 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Gáldar plantea la fotografía como una herramienta de memoria, testimonio y reflexión, acercando al público una colección de imágenes captadas desde el interior de Gaza y poniendo el foco en quienes continúan documentando el conflicto.