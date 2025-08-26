Programa de actos de las Fiestas del Pino 2025: Teror vive sus fiesta con música, tradición y devoción hasta octubre

El municipio de Teror celebra sus tradicionales Fiestas del Pino con un amplio programa de actividades culturales, deportivas, religiosas y festivas que se desarrollan desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre.

Además de los tradicionales actos religiosos y lúdicos, como el pregón de la cantante Raquel del Rosario, la romería-ofrenda del domingo 7 de septiembre o la eucaristía del obispo del día del Pino el lunes 8, festivo en toda Gran Canaria, se han programado conciertos de Pastora Soler, Macaco, El Consorcio , Aissa, Henry Méndez, Troveros de Asieta con Albita Rodríguez, C-4 Trío o Susana Baca, así como dos tributos al Rock&Ríos de Miguel Ríos y La Otra Oreja a La Oreja de Van Gogh.

Actividades destacadas

Fechas principales

29 de agosto: lectura del Pregón por parte de la cantante canaria Raquel del Rosario

Día de las Marías, fiesta patronal de Teror. Procesión con la Banda de Música de Teror (20:00 h), seguida de fuegos artificiales (20:30 h) 12 octubre: subida de la Virgen a su camarín. 19:00 h. Basílica del Pino

Calendario de actividades de las fiestas del Pino 2025 / La Provincia

Las celebraciones se concentran principalmente en la Plaza del Pino, la Plaza de Sintes y la Basílica, reuniendo tradición, devoción y ambiente festivo en el corazón de Teror.