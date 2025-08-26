Programa de actos de las Fiestas del Pino 2025: Teror vive sus fiesta con música, tradición y devoción hasta octubre

El programa incluye actos religiosos, culturales y populares del 24 de agosto al 12 de octubre en honor a la Virgen del Pino

Presentación de las Fiestas del Pino 2025

C. G. C.

La Provincia

Teror

El municipio de Teror celebra sus tradicionales Fiestas del Pino con un amplio programa de actividades culturales, deportivas, religiosas y festivas que se desarrollan desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre.

Además de los tradicionales actos religiosos y lúdicos, como el pregón de la cantante Raquel del Rosario, la romería-ofrenda del domingo 7 de septiembre o la eucaristía del obispo del día del Pino el lunes 8, festivo en toda Gran Canaria, se han programado conciertos de Pastora Soler, Macaco, El Consorcio , Aissa, Henry Méndez, Troveros de Asieta con Albita Rodríguez, C-4 Trío o Susana Baca, así como dos tributos al Rock&Ríos de Miguel Ríos y La Otra Oreja a La Oreja de Van Gogh.

Actividades destacadas

  • Tradiciones y deporte: Feria de Ganado, torneo de fútbol, campeonato de halterofilia, marcha cicloturista y rallye Villa de Teror.
  • Actos religiosos: Bajada y subida de la Virgen, romería-ofrenda, procesiones y eucaristías solemnes en honor a la Patrona de Gran Canaria.
  • Música y espectáculos: Conciertos de artistas como Pastora Soler, Macaco, El Consorcio, Los Lola, además de festivales jóvenes, encuentros folclóricos y verbenas populares.
  • Cultura y familia: Lectura del pregón a cargo de Raquel del Rosario, fiestas infantiles, muestras de artesanía, exposiciones y la grabación del programa televisivo Tenderete.
  • Eventos tradicionales: Ofrendas poéticas, descamisada, trilla, ordeño, trasquilá y degustaciones de pella de gofio.

Fechas principales

  • 29 de agosto: lectura del Pregón por parte de la cantante canaria Raquel del Rosario
  • 5 septiembre: bajada de la imagen de la Virgen. Bajada de la Imagen de Ntra. Sra. del Pino (Basílica, 19:00 h). Concierto de Pastora Soler (“Rosas y espinas – 30 años”, Plaza de Sintes, 21:00 h) y Rock & Ríos Band, tributo a Miguel Ríos (22:30 h)
  • 7 septiembre: 73ª Romería Ofrenda a Ntra. Sra. del Pino (15:30 h, del Castañero Gordo a Plaza del Pino). Verbena “De la Víspera” con La Polvajera, Las Ladys, D’Music, DJ Promaster (20:00 h) y exhibición de fuegos artificiales (00:00 h, terrenos Yánez Matos)
  • 8 septiembre: Día de Ntra. Sra. del Pino, con misa solemne y procesión (12:00 h). Procesión de la imagen (13:00 h). Concierto de El Consorcio (“De Mocedades a El Consorcio”, Plaza de Sintes, 21:00 h) y exhibición de fuegos artificiales (00:00 h, terrenos Yánez Matos)
  • 11 de septiembre: concierto de Macaco en la plaza de Sintes a las 21:00 h.
  • 14 septiembre: Día de las Marías, fiesta patronal de Teror. Procesión con la Banda de Música de Teror (20:00 h), seguida de fuegos artificiales (20:30 h)
  • 12 octubre: subida de la Virgen a su camarín. 19:00 h. Basílica del Pino
Calendario de actividades de las fiestas del Pino 2025

Las celebraciones se concentran principalmente en la Plaza del Pino, la Plaza de Sintes y la Basílica, reuniendo tradición, devoción y ambiente festivo en el corazón de Teror.

