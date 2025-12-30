Apoyo al Tutor de Pymes: la iniciativa que conecta empresas pequeñas con la FP dual En España, miles de pequeñas y medianas empresas comparten el mismo reto: atraer talento, formar equipos sólidos y seguir siendo competitivas en un mercado que evoluciona cada día.

Contenido ofrecido por:





Durante años, muchas han visto la Formación Profesional dual como algo complejo, pensado para grandes empresas con muchos recursos. Sin embargo, el nuevo modelo educativo, obligatorio desde el curso 2024/2025, sitúa a la empresa como agente corresponsable del aprendizaje, y cada estudiante debe contar con un tutor en el centro educativo y otro en la empresa, compartiendo ambos la responsabilidad de acompañarlo durante su formación. Para muchas pymes, asumir este papel supone un desafío debido a la falta de recursos, de tiempo o de experiencia previa en programas de FP dual.

¿Cómo garantizar que una pyme pueda asumir este rol sin que suponga una carga añadida? La Cámara de Comercio de España, junto a la Fundación CaixaBank Dualiza, Fundación Bertelsmann, y con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo+, ha encontrado la respuesta: el programa `Apoyo al Tutor de Pymes y Micropymes´, una iniciativa que no solo facilita la incorporación de talento joven, sino que acompaña a las pequeñas empresas en cada paso del proceso formativo, de forma que aprenden a convertirse en protagonistas de la FP dual…

El programa nace para dar respuesta a un reto real: la corresponsabilidad de empresa y centro educativo en la formación de los alumnos. Para facilitar esta labor, la iniciativa pone a disposición de la pyme un tutor externo, un profesional con experiencia pedagógica y profesional que apoya al tutor de la empresa en todas las tareas complementarias del proceso formativo. Coordinación con el centro educativo, selección y seguimiento del alumnado y su aprendizaje, reuniones de seguimiento con el centro educativo y apoyo en gestiones administrativas: el tutor externo permite que la empresa asuma su papel formativo con seguridad y confianza, reduciendo la carga y eliminando barreras históricas como la falta de personal o el desconocimiento del proceso.

Participar en el programa aporta a las pymes beneficios reales: asume parte de las tareas del tutor de empresa, enseña a identificar y ordenar eficientemente sus nuevas tareas como agente formador, ofrece orientación experta, brinda confianza para integrarse dentro del sistema de FP y potencia la captación de talento joven, aumentando la empleabilidad y la competitividad de la empresa. La Cámara de Comercio adapta cada proyecto a las necesidades locales, definiendo junto al centro educativo, el ciclo formativo y la modalidad más adecuada.

Ejemplo de ello es Asturdiet, una pyme especializada en la distribución para dietética y farmacia, y caso de éxito de este programa. El contar con el apoyo de un tutor externo les ha permitido focalizarse en sus propias tareas internas y en la labor educativa que tiene que cumplir con el estudiante. Así lo corrobora Carolina Fernández de Asturdiet -que ha sido tutora de empresa en Asturdiet de Mara Díaz, estudiante del Grado Superior en Marketing y Publicidad-, “en las pequeñas empresas sobre todo ayuda por un ahorro de tiempo, al hacerte ellos el seguimiento del alumno o la gestión documental. Al final, en las empresas pequeñas, que son las que tienen pocos trabajadores, siempre todo el mundo está en ‘multitasking’, estos tutores externos son una parte muy importante”.

El programa también beneficia a los centros educativos, que encuentran en el tutor externo un aliado que facilita la comunicación, la planificación y la calidad de la experiencia formativa. Este profesional apoya en la prospección de empresas, la elaboración del plan de formación, sesiones informativas con el alumnado, la selección de candidatos y la valoración final del proyecto, garantizando experiencias de aprendizaje más completas y coordinadas.

Los resultados hablan por sí mismos. En la edición 2024/2025, el 76% de las pymes participantes nunca antes había trabajado con FP dual, y gracias al acompañamiento recibido, han podido integrarse en el modelo con éxito finalizando su participación en el ciclo formativo. La red del programa continúa creciendo, y actualmente 18 Cámaras de Comercio participan, desde Alicante, Barcelona, Gijón o Valencia, hasta nuevas incorporaciones como Girona, Sabadell, Castellón, Mallorca o Navarra. Esta expansión permite ofrecer apoyo cercano y especializado a un mayor número de empresas.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, subraya que “gracias a la participación del tutor externo, las pymes se convierten en el motor de la FP Dual, forman talento adaptado a sus necesidades y desarrollan profesionales que responden a la realidad de su negocio, mientras que los centros educativos cuentan con un aliado que garantiza experiencias formativas de calidad, consolida la coordinación entre empresa y centro formativo y contribuye a que el modelo dual funcione de manera óptima en toda España”.

La FP dual está transformando la manera en que se forma el talento en España, y gracias al programa `Apoyo al Tutor de Pyme´, las pymes pueden ser protagonistas de este cambio. Cuando una empresa recibe acompañamiento, gana seguridad; cuando un estudiante aprende integrándose en una empresa real, gana futuro; y cuando ambos colaboran, crece todo el tejido empresarial. Así, paso a paso, se construye un modelo formativo más sólido, conectado con el mercado laboral y capaz de impulsar el futuro profesional de miles de jóvenes.