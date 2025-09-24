Viajar en coche eléctrico ya no supone un estrés al volante del Kia EV3

Texto: Andrea Gil

El Kia EV3 es un SUV compacto, levantado sobre la plataforma E-GMP, con 4,3 metros de largo, 1,85 de ancho y un 1,56 de alto. Esta plataforma la permite disfrutar de un suelo completamente plano, por lo que el espacio interior, también a gracias a la distancia entre ejes de 2,68 metros, es amplio y cómodo.

Recorrer largas distancias con el Kia EV3 se convierte en un viaje apacible y sin estrés, ya no solo por su autonomía sino también por la comodidad interior y la velocidad de carga. El Kia EV3 admite recargas a 150 kW de potencia y pasa solo en media hora del 10% al 80% de la capacidad de la batería.

A dónde llega el Kia EV3

¿Cómo se traduce esto en un viaje fuera de la ciudad? Pues en la posibilidad de hacer escapadas lejos de casa sin tener que preocuparse por la autonomía.

Por ejemplo, con el Kia EV3 se puede cubrir sin problemas un viaje de Barcelona a Madrid, a unos 630 kilómetros de distancia dependiendo de la ruta, efectuando una única parada a la altura de Zaragoza. Gracias a la etiqueta Cero de la DGT, no habrá que preocuparse por controlar las restricciones a las zonas de bajas emisiones.

Así, es posible convertir una escapada de cuatro días en un viaje sin preocupaciones. Saliendo de Barcelona con la batería llena y parando en Zaragoza, a algo más de 300 kilómetros de distancia, será posible dejar el coche cargando mientras se disfruta de la capital de Aragón y de su gastronomía.

Después, se puede llegar hasta Madrid, a unos 320 kilómetros, y llegar con el coche hasta la puerta del alojamiento sin preocuparse por acceder dentro de la M-30.

Para quienes prefieran otro tipo de destinos, a bordo del Kia EV3 será posible salir de Madrid y llegar hasta Cartagena, para disfrutar del mar antes de que llegue el frío. La distancia entre ambas ciudades es de 450 kilómetros, una distancia que podría recorrerse tranquilamente a bordo del Kia EV3.

Sin embargo, si se prefiere hacer una parada intermedia, también para descansar, a mitad de camino será posible visitar los monumentos más representativos de Albacete y parar a comer.

La comodidad de viajar en un Kia EV3

El Kia EV3 se comercializa con dos baterías, una de 58,3 kWh y otra de 81,4 kWh. La autonomía declarada en ciclo WLTP de esta última, con tracción delantera, llega hasta los 773 kilómetros, una cifra que bien puede variar dependiendo de la temperatura y el estilo de conducción.

Además de librarse del estrés de la autonomía, el Kia EV3 es perfecto para viajar gracias a su comodidad de marcha, gracias la suspensión delantera tipo McPherson y la trasera multibrazo, con barra estabilizadora y muelle helicoidal.

A esa sensación de confort contribuye también el aislamiento acústico: el interior del Kia EV3 es silencioso y el hecho de que sea eléctrico también juega un papel determinante.

Tecnología al servicio del viaje

Por último, pero no por ello menos importante, el Kia EV3 es un SUV altamente tecnológico. En el salpicadero se aprecia una pantalla panorámica de casi 30 pulgadas (76 cm), compuesta por una de 12,3 pulgadas correspondiente a la instrumentación digital y otra de iguales dimensiones para todo el sistema de infoentretenimiento. Una pequeña pantalla de 5 pulgadas para la climatización separa ambas.

Más allá del propio equipamiento del coche, gracias a la aplicación Kia Connect los viajes largos serán más cómodos aún, si cabe. Con esta app, será posible planificar las rutas al milímetro gracias a la información en tiempo real del tráfico o la información sobre estaciones de carga.

El sistema es, así mismo, capaz de calcular el recorrido más eficiente hasta el destino teniendo en cuenta la carga de la batería y los puntos para recargar que haya a lo largo de la ruta. De esta manera, los viajes a bordo del Kia EV3 se convierten en un motivo más para disfrutar y no en un medio para llegar a unos días de descanso.