KIA lanza el eléctrico PV5, un monovolumen y un vehículo comercial de tamaño medio, de diseño flexible y dotado de soluciones innovadoras

KIA se define como una marca de movilidad global con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible. Se convierte así en un líder en la popularización de vehículos electrificados, un reto que alcanza un nuevo hito con el lanzamiento del KIA PV5.

El PV5 es un vehículo comercial de tamaño medio tipo turismo que redefine el espacio y la movilidad con una innovadora capacidad modular y sobresaliente flexibilidad. Basado en la vanguardista plataforma E-GMP.S de la marca coreana, este modelo inicia su comercialización el próximo mes de noviembre.

Con una longitud de 4,69 m, su imagen está inspirada en la filosofía de diseño “Opposites United” de KIA y ofrece una estética fresca y futurista que enfatiza la flexibilidad y la personalización a través de la modularización. Destaca su vanguardista firma luminosa y detalles como los estribos y unas esquinas muy robustas, logrando en conjunto una marcada personalidad.

Triple oferta de carrocerías

KIA anuncia tres estilos de carrocería, gracias al Sistema de carrocería flexible que permite el ensamblaje modular de sus componentes. La versión Passenger está destinada al transporte de personas y, en breve, estará disponible en versiones de siete plazas.

Para labores profesionales, se han previsto las variantes Cargo y Chassis Cab. También existe la posibilidad de atender diversas necesidades de los clientes, con adaptaciones para que sea un vehículo accesible para sillas de ruedas, modelos de conversión, opciones camperizadas, etc.

Hasta 416 km de autonomía

El KIA PV5 es 100% eléctrico en toda su gama. Dispone de dos capacidades de batería, de 51,5 kWh o bien de 71,2 kWh, a elegir para todas las versiones. En breve existirá una tercera opción adicional con capacidad de 43,3 kWh para el PV5 Cargo.

La versión de 51,5 kWh permite recorrer hasta 288 km, según ciclo WLTP. Con la batería de 71,2 kWh, la autonomía WLTP puede alcanzar hasta 416 km. El motor eléctrico delantero desarrolla una notable potencia de 120 kW y produce un par de 250 Nm, garantizando una respuesta inmediata y elevada capacidad de aceleración.

En un suministrador de carga rápida, es posible recuperar del 10 al 80% del nuevo PV5 en 30 minutos. Además, ofrece carga desde el vehículo (V2L) para suministros externos. Sin duda, un interesante valor añadido para los clientes de vehículos eléctricos.

Materiales ecológicos y sostenibles

Los acabados interiores se basan en una paleta de colores vivos y atrevidos inspirados en la naturaleza, con tapicería mixta de tela y cuero vegano, o bien interior bi-tono en cuero vegano.

KIA recurre a materiales ecológicos innovadores como alternativa al PVC, que además son duraderos y fáciles de limpiar. Las opciones de tapicería de los asientos también incluyen poliuretano ecológico.

Con ADN familiar

El PV5 Passenger es un vehículo de vocación familiar e incorpora múltiples soluciones aplicadas a mejorar la vida a bordo de sus ocupantes. La segunda fila de asientos incluye un reposapiés y tomas USB situadas a los lados del respaldo de los asientos delanteros.

En los laterales de los asientos de la segunda fila se ha integrado una función se calefacción y en el asiento del conductor existe un bolsillo trasero. Para mejorar la sensación de amplitud, los clientes pueden elegir entre una ventana fija o corredera en la puerta de la segunda fila.

Otros elementos funcionales del nuevo PV5 son los portavasos del suelo, un gancho para prendas en el asidero y redes de equipaje que facilitan el almacenamiento.

Tecnológico y conectado

En el apartado de conectividad, el PV5 dispone de una completa dotación. Está equipado con una instrumentación de 7 pulgadas (18 cm) y una pantalla de navegación de 12,9 pulgadas (33 cm).

El sistema de infoentretenimiento está basado en el sistema operativo Android Automotive y propone un extenso catálogo de apps. Por su parte, las actualizaciones remotas (Over-the-air OTA) garantizan el disfrute de las últimas funcionalidades disponibles.

La distancia entre ejes de 2.995 mm permite ofrecer una habitabilidad extraordinaria y un maletero que puede llegar a 3.615 litros. El volumen útil de la versión Cargo es de 4,42 m3.