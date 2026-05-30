La madurez de un grupo unido

En Málaga conocen bien lo que supone competir en una categoría donde cada jornada abre nuevos escenarios. La igualdad convierte cada semana en una oportunidad para seguir creciendo y obliga al club a mantener el foco y la regularidad durante toda la temporada.

Kike Pérez, director general del Málaga CF, lo resume con una idea sencilla: “Es una categoría preciosa e hipertensa, ya que cada semana puede cambiar tu estado anímico, porque hay muchísima igualdad”.

Para afrontar esa responsabilidad, el mensaje dentro del club ha sido mantener el foco en el corto plazo: “Debemos estar tranquilos e ir confiando semana a semana, y solo pensar en el siguiente partido, que es lo que venimos haciendo todos estos meses”.

Juanfran Funes, entrenador del Málaga - Foto: LALIGA.

Una visión que comparte también el cuerpo técnico. Juanfran Funes, entrenador del Málaga, pone el foco precisamente en aquello que convierte a la competición en algo tan imprevisible: “Los equipos tienen una gran igualdad, lo que hace la competición muy bonita. Al final, lo que uno piensa no termina sucediendo”.

La fuerza del grupo

En una temporada donde cada detalle pesa más que nunca, el Málaga CF encuentra uno de sus principales apoyos en algo menos visible que los resultados: el grupo.

Funes señala que parte de esa fortaleza nace de un recorrido compartido que ha dado estabilidad al vestuario: “El ascenso a LALIGA HYPERMOTION forjó un grupo con una base muy sólida, que se ha mantenido durante años, lo que se traduce en una gran fortaleza”.

En el centro de esa estructura aparece la figura del capitán, Alfonso Herrero, que reconoce que pocos imaginaban este escenario hace solo unos meses: “Nadie se imaginaba, por cómo iban las cosas al principio de temporada, estar en esta situación. Nos lo hemos ganado a pulso y dependemos de nosotros”.

Y cuando toca poner nombre al momento que vive el equipo, Alfonso Herrero no duda: “Si tuviera que describir este momento de la temporada, en una palabra, sería ilusión. Porque para conseguir lo que hemos conseguido, venir de dónde venimos y estar donde estamos ahora, se necesita eso: mucha ilusión y mucho compromiso de todos y cada uno de nosotros”.

Alfonso Herrero, capitán del Málaga CF - Foto: LALIGA.

Pero si algo deja esta temporada, para el guardameta, va más allá del césped: “Cuando piense en esta temporada a lo largo de los años, creo que lo primero que se me vendrá a la cabeza será el vestuario. Un vestuario muy sano, lleno de gente increíble que siente este escudo como cualquiera de los que están viendo los partidos”.

Un sentimiento que va más allá del estadio

Hablar del equipo de la Costa del Sol es hablar también de La Rosaleda y de una afición que ha acompañado al equipo durante toda la temporada.

Miguel Molina, presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, recuerda uno de los momentos que cambió el rumbo emocional del curso: “A partir del cambio de entrenador, el equipo cambió la actitud, cambió el sistema de juego y entonces nos ha hecho disfrutar muchas tardes y muchos partidos”.

Porque en una categoría como LALIGA HYPERMOTION, insiste, nada está escrito: “Los partidos no se ganan por la clasificación en que se encuentre cada equipo, se ganan en el campo y hay que morder, hay que luchar y hay que salir a ganar todos los partidos”.

Miguel Molina, presidente de la Federación de Peñas Malaguistas - Foto: LALIGA.

Ese vínculo también se percibe fuera del estadio. En las calles, en las familias y en una forma de vivir el club que se transmite de generación en generación. “Málaga es un sentimiento, Málaga es más que un orgullo, es una pasión. Es nuestro equipo de toda la vida”.

Y añade: “Esa generación ha hecho que hoy sus niños sientan los colores del Málaga, apoyando al equipo, y que solamente se vean por las calles camisetas y bufandas del Málaga”.

Para Kike Pérez, esa conexión explica muchas cosas: “Yo siempre digo que la afición es lo más importante que hay en el fútbol. Sin la afición no somos nada”.

Kike Pérez, director general del Málaga CF - Foto: LALIGA.

Con una última jornada todavía por jugar y mucho aún por decidir, el Málaga CF afronta el desenlace acompañado por una ciudad que, una vez más, ha decidido seguir creyendo.