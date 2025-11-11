El auge del road trip eléctrico: viajar con cero emisiones

Peugeot apuesta por una nueva forma de entender la movilidad con el nuevo E-3008, un SUV que combina autonomía, tecnología y sostenibilidad

La movilidad eléctrica ha transformado la manera de recorrer el mundo, dando lugar a una nueva forma de viajar, el road trip eléctrico. Atrás queda la necesidad de planificar una ruta teniendo en cuenta las gasolineras de una zona determinada. Este hábito ha dado paso a una nueva concepción del viaje, en la que los puntos de carga estratégicos de vehículos llevan al turista a descubrir pueblos, paisajes y experiencias únicas.

El turismo eléctrico en España ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años. Según la plataforma EVcharge, en agosto de este año se registraron más de 160.000 matriculaciones de vehículos electrificados, lo que supone un aumento del 144% respecto a 2024. Uno de cada cuatro vehículos vendidos ya es eléctrico o híbrido enchufable.

Peugeot, la marca de automóviles líder en electrificación, está abanderando esta revolución con una gama de coches pensada para disfrutar de la movilidad eléctrica con libertad, sin ansiedad de carga. Su vehículo insignia es el nuevo Peugeot E-3008, un automóvil con hasta 700 km de autonomía WLTP con el que viajar por España se convierte en una acción de cero emisiones. Todo ello respaldado por Peugeot Electric Promise, la promesa más completa de Europa: 8 años de garantía tanto en el vehículo como en la batería, Wallbox de carga incluida, acceso a casi un millón de puntos de carga en Europa y la garantía E-Relax, que te permite probar tu eléctrico durante tres meses con total tranquilidad y si no te gusta, lo puedes cambiar por su versión híbrida.

Una nueva forma de viajar

Las rutas sostenibles ganan cada vez más adeptos entre quienes buscan nuevas experiencias que sean respetuosas con el medio ambiente. Durante años, pocos turistas optaban por esta alternativa, debido a la preocupación por encontrar suficientes puntos de recarga durante el viaje. Sin embargo, el notable aumento de estaciones y los avances tecnológicos que se han producido en el sector han provocado el efecto contrario. Ahora, muchos viajeros planifican sus itinerarios teniendo en cuenta estos puntos y las actividades que pueden realizar mientras recargan sus coches.

El nuevo E-3008 Long Range es el vehículo perfecto para ello. La combinación de diseño, confort y eficiencia, junto con una autonomía homologada bajo el protocolo WLTP de hasta 700 km, permite realizar largos viajes de forma totalmente completa, sin necesidad de recargar. Además, la aplicación integrada en el sistema i-Cockpit, e-ROUTES by Free2move Charge, permite acceder a más de 850.000 puntos de carga en toda Europa, con un navegador que calcula automáticamente las mejores paradas en cada trayecto, el Trip Planner EV Routing. La ruta final se adapta al viajero y a sus preferencias.

Asimismo, su sistema de carga destaca por su gran eficiencia, ya que puede pasar del 20% al 80% en tan solo 30 minutos, gracias a los 160 kW de su sistema, el tiempo justo para tomar un café, visitar un pueblo con encanto o pasear por la playa. Cada pausa se convierte en la oportunidad ideal para descubrir aquellos lugares escondidos durante el trayecto, porque con el nuevo vehículo E-3008 lo importante no solo es el destino final, sino también el camino que se recorre hasta llegar a él.

Varias rutas sostenibles para descubrir España

Peugeot propone explorar el país desde una nueva perspectiva, gracias a las tres rutas que ha diseñado por diferentes zonas de la geografía española, combinando puntos de recarga con lugares de interés turístico.

La primera de ellas recorre diferentes pueblos y ciudades de Andalucía. Se inicia en Madrid y termina en Granada, pasando por Córdoba, Úbeda y Baeza, estas dos últimas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otra de las rutas a realizar es la que transcurre por el Mediterráneo, desde Barcelona a Murcia, pasando por Tarragona, Valencia y Alicante. Es la opción ideal para disfrutar de las playas, el patrimonio cultural de estas regiones y la gastronomía local. La última de todas ellas es la del Norte Verde, que recorre la distancia entre Bilbao y Santiago de Compostela, pasando por Santander y Oviedo, un trayecto repleto de naturaleza.

En cada ruta, los puntos de carga estratégicos están integrados en enclaves que merecen ser vistos. Así, cada tramo del recorrido se convierte en una forma de viajar más sostenible y consciente con el medio ambiente.

Nuevo Peugeot E-3008: innovación y comodidad

El vehículo estrella de la compañía no solo destaca por su autonomía y eficiencia, sino que también ofrece una experiencia renovada a bordo de él. Su habitáculo silencioso y el generoso maletero de hasta 1.480 litros permiten viajar con todo el confort necesario. Del mismo modo, la climatización inteligente con bomba de calor mantiene la temperatura ideal sin penalizar el rendimiento.

La seguridad es también un aspecto importante. El coche dispone de más de 40 sistemas ADAS de conducción semiautónoma nivel 2, ideales para realizar viajes largos. Además, incluye el innovador Drive Assist Plus 2.0, que gestiona la velocidad, la distancia y el posicionamiento en carril, así como el cambio de carril semiautomático, que permite adelantar con solo tocar el intermitente.

Moverse con el nuevo E-3008 significa también ahorrar en sostenibilidad, practicando un turismo consciente y descubriendo España de forma responsable. Con un coste por kilómetro hasta un 70% inferior al de un vehículo de gasolina, su conducción produce un total de cero emisiones.

Programas de garantía para viajar con tranquilidad

Peugeot pone a disposición de sus clientes un total de tres programas de garantía para disfrutar de la movilidad eléctrica y el viaje sin preocupaciones y con total libertad:

Peugeot Care: garantía extendida de hasta ocho años o 160.000 km, transferible al nuevo propietario, y con un mantenimiento en Red Oficial Peugeot.

Peugeot Promise: programa que incluye todo lo necesario para el viaje eléctrico. Punto de carga y tarjeta RFID incluidos en la compra, con acceso a más de 850.000 puntos en Europa; la aplicación e-Routes, con el objetivo de planificar y pagar las recargas desde el móvil; una garantía de batería de hasta ocho años o 160.000 km al 70% de capacidad; y asistencia específica para eléctricos.

Peugeot E-relax: prueba de tres meses del nuevo E-3008, sin ningún compromiso, con la posibilidad de cambiarlo por un híbrido o térmico. Incluye ocho años de garantía, un punto de carga y el Charging Pass.

El futuro del viaje ya es una realidad

El road trip eléctrico ha llegado para quedarse. Esta nueva forma de moverse por el mundo, mucho más consciente, silenciosa, respetuosa y emocionante, ha revolucionado el modelo actual de turismo.

Con el nuevo Peugeot E-3008 y los programas Peugeot Care, Promise y E-relax, cada kilómetro está cubierto. Viaja con total tranquilidad hasta ocho años.