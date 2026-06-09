El verano empieza en PortAventura World

Hay lugares donde las vacaciones empiezan incluso antes de llegar. Donde una misma escapada puede combinar diversión en familia y desconexión en pareja, adrenalina y descanso, y la posibilidad de descubrir nuevos mundos sin salir del mismo destino. PortAventura World es uno de esos lugares capaces de convertir unos días de desconexión en recuerdos familiares que perduran mucho tiempo después del regreso.
Ubicado en plena Costa Daurada, a una hora al sur de Barcelona, y muy bien conectado con las principales ciudades del arco mediterráneo, el resort lleva más de tres décadas transformando unos simples días de vacaciones en experiencias compartidas. Pero el secreto de su éxito está más allá de la adrenalina de sus atracciones. Lo que realmente lo convierte en uno de los destinos vacacionales con parques temáticos más reconocidos de Europa es la sensación de estar viviendo muchos viajes distintos dentro del mismo lugar. Porque aquí el verano puede empezar en una playa caribeña, continuar entre templos mexicanos, seguir en una jungla tropical y terminar cenando frente a un pequeño puerto mediterráneo iluminado al atardecer.
Hablar de PortAventura World es hablar de una experiencia completa. El resort reúne tres parques, diez hoteles, restaurantes tematizados, espectáculos y propuestas pensadas para disfrutar durante varios días sin repetir plan. La sensación al llegar es la de entrar en un auténtico universo de vacaciones donde cada rincón invita a desconectar de la rutina y disfrutar del momento.
PortAventura Park sigue siendo el corazón del resort, con seis áreas temáticas capaces de transportar a los visitantes desde el Far West hasta Polynesia en apenas unos pasos. En Far West, el ambiente de western clásico acompaña atracciones tan icónicas como Stampida o las refrescantes Silver River Flume y Grand Canyon Rapids.
México despliega su espíritu festivo y aventurero junto a la impresionante caída libre de Hurakan Condor, mientras Mediterrània mezcla el encanto de un pueblo pesquero con la velocidad vertiginosa de Furius Baco.
Y luego está Polynesia, especialmente evocadora durante los meses de verano: vegetación exuberante, puentes de madera, agua, espectáculos llenos de color y una atmósfera tropical que invita a sentirse muy lejos sin salir de la Costa Daurada. Este verano, además, la aventura crecerá aún más con la nueva experiencia Makamanu Jungle: The Adventure Trek, una instalación al aire libre para visitantes de todas las edades, con pasarelas secretas, puentes colgantes y desafíos integrados en la naturaleza.
También ocupa un lugar clave SésamoAventura, el área pensada especialmente para los más pequeños y ambientada en el mundo de Sesame Street. Allí, las familias encuentran atracciones para todos los públicos, restaurantes llenos de color y propuestas como Magic Fish o Tami Tami, con los niños como auténticos protagonistas y los adultos recuperando, por un momento, esa sensación de volver a ser niños.
Uno de los grandes lujos de alojarse en PortAventura World es no tener prisa y poder alargar la experiencia más allá de una visita de un solo día. Los hoteles tematizados forman parte esencial de esa propuesta. No son simplemente un lugar donde dormir, sino una prolongación del viaje.
El Hotel Caribe recrea un oasis tropical; Hotel PortAventura traslada a un encantador pubelo mediterráneo; Gold River y Colorado Creek evocan el Far West; El Paso llena el ambiente de color mexicano; mientras que Mansión de Lucy aporta un aire elegante y victoriano para quienes buscan una estancia más exclusiva.
La ventaja de alojarse dentro del resort es que el ambiente nunca se detiene del todo. Incluso después del cierre de los parques, sigue la experiencia gastronómica, las piscinas y esa agradable sensación de vacaciones largas en las que siempre queda algo por descubrir juntos. A ello se suman Ponient Hotels by PortAventura World, hoteles ubicados en Salou y Vila-seca, ideales para combinar playa y diversión.
Cuando el calor aprieta, Caribe Aquatic Park se convierte en uno de los rincones más deseados del resort. Un amplio espacio dedicado al agua, rodeado de vegetación tropical, piscinas y toboganes para todas las edades.
Este verano, además, estrena una de sus grandes novedades: Coral Bay: La Leyenda Perdida, una nueva zona familiar de más de 6.000 metros cuadrados que incluirá una atracción acuática única en Europa, nuevos toboganes, un splash pad para los más pequeños, nuevos espacios de restauración y una piscina de aventuras con pista de obstáculos única en el mundo.
La propuesta está claramente pensada para familias que buscan combinar emoción y descanso sin necesidad de salir del resort. Un día puede empezar en una hamaca junto a las palmeras y terminar compitiendo entre obstáculos acuáticos o lanzándose por un tobogán gigante. Porque en PortAventura World el verano también se vive en el agua, entre risas, retos compartidos y momentos que se recuerdan en familia.
En PortAventura World también se viaja a través del paladar. La oferta gastronómica acompaña cada ambientación con restaurantes que forman parte de la experiencia.
Hay clásicos imprescindibles como La Cantina, en México; Iron Horse, en Far West; Bora Bora, en Polynesia; o Racó de Mar, perfecto para una pausa mediterránea frente al lago.
Y pronto llegará otra de las grandes aperturas del resort: un nuevo Hard Rock Cafe situado en la entrada de PortAventura Park. Será el primero de la marca integrado en un resort con parques temáticos en Europa y combinará memorabilia, gastronomía americana y una atmósfera pensada para prolongar la experiencia más allá de las atracciones, tanto para visitantes como para el público general.
PortAventura World continúa mirando al futuro con nuevas propuestas tecnológicas que transforman la manera de vivir las atracciones. Una de las más sorprendentes es El Diablo Neo, considerada la primera montaña rusa de realidad mixta del mundo. La clásica atracción El Diablo: Tren de la Mina se reinventa con efectos inmersivos y narrativa visual que convierten el recorrido en una experiencia completamente distinta.
También destaca ULUM: El despertar jurásico, una aventura inmersiva donde realidad y universo digital se mezclan para transportar a los visitantes a un escenario lleno de criaturas prehistóricas y exploraciones submarinas.
Y si tanto tu pasión es el motor… como si no lo es… Ferrari Land, el parque temático dedicado a la legendaria marca italiana dentro de PortAventura World, te ofrece una experiencia única donde la velocidad y la innovación son las protagonistas. Inspirado en el universo Ferrari y en la cultura italiana, cuenta con atracciones para toda la familia, simuladores de Fórmula 1, espacios tematizados y la espectacular Red Force, la montaña rusa más alta y rápida de Europa, capaz de acelerar de 0 a 180 km/h en apenas cinco segundos. Además de la adrenalina, el parque invita a descubrir la historia de la escudería y a disfrutar de la gastronomía italiana en un entorno que recrea algunos de los lugares más emblemáticos de Italia.
Son propuestas que refuerzan una de las grandes claves del resort: ofrecer experiencias capaces de sorprender tanto a quienes lo visitan por primera vez como a quienes regresan año tras año en busca de nuevas emociones.
Además del entretenimiento, PortAventura World también ha reforzado en los últimos años su compromiso con la sostenibilidad y el impacto social. El resort cuenta con certificación B Corp, reconocimiento que acredita a las empresas comprometidas con estándares de sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno.
Entre sus iniciativas destaca PortAventura Dreams Village, un proyecto solidario de la Fundación PortAventura que ofrece estancias gratuitas a familias con niños que padecen enfermedades graves. En seis años ya ha acogido a más de 1.100 familias de toda España.
Porque quizá ahí resida la verdadera esencia de PortAventura World: entender que unas vacaciones son mucho más que entretenimiento. Son tiempo compartido, momentos que invitan a volver a ser niño y recuerdos familiares que permanecen mucho después de regresar a casa. Y eso, en verano, vale oro.