Francisco Puga y Pablo Junceda

Compartimos visión

Entrevista a Pablo Junceda, Subdirector General Grupo BANCO SABADELL Oviedo, Principado de Asturias, España y a Francisco Puga, Presidente de Grupo Delta Vigo.

¿Cuáles son los valores de su empresa? Y¿Cuál es la manera de entregar valor de Banco Sabadell y Sabadell Gallego en Galicia?

Francisco Puga El modelo de Delta Vigo se asienta sobre dos pilares fundamentales “cualidades humanas y conocimiento”. Es indudable que todas las personas que damos vida a un proyecto empresarial estamos evaluados por nuestros valores personales y profesionales.El éxito de una empresa es siempre colectivo y proviene, en gran parte, de alcanzar una cultura laboral excelente basada en estos dos pilares que he mencionado.

Pablo Junceda Tenemos un auténtico compromiso con la sociedad gallega y su crecimiento desde hace muchos años. El Grupo Banco Sabadell lleva más de cincuenta años en Galicia (los últimos diez, además, con Sabadell Gallego) tratando de aportar a las empresas, negocios y familias de Galicia nuestra forma de hacer banca. Hemos reforzado nuestro tradicional apoyo a las actividades culturales, artísticas, institucionales, formativas y universitarias en Galicia, estando al mismo tiempo muy cerca de las Organizaciones Empresariales y Cámaras de Comercio. Creo que eso es aportar valor de una manera palpable y eficaz.

¿Qué estrategias está implementando Grupo Delta Vigo para mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica en la industria aeronáutica? ¿Qué estrategia implementa Banco Sabadell y Sabadell Gallego para estar cerca de sus clientes y de las necesidades de la zona?

Francisco Puga Controlamos anualmente indicadores internos que consideramos clave para mantener nuestro nivel tecnológico: 10% I+D y 6% formación interna son los porcentajes destinados a esta materia del total de nuestras horas productivas.

Actualmente estamos desarrollando 4 proyectos de I+D, apoyados por CDTI, para el ala del futuro en los aviones.

Pablo Junceda Siempre hemos sido, somos y seremos un banco cercano, accesible, con “cara y ojos” como me gusta decir y que se siente muy cómodo cerca de los clientes. Un banco al que le gusta financiar proyectos y aportar valor y especialización al día a día de las empresas y los empresarios, de los negocios, de los comercios…Pero esta cercanía no está en absoluto reñida con las nuevas tecnologías; sencillamente porque nosotros pensamos que esta combinación de cercanía y tecnología nos permite interactuar de forma más conveniente; la tecnología no es algo que nos separa de los clientes, sino que nos une mucho más. En Sabadell Gallego pensamos en los más jóvenes, que viven la tecnología en el día a día, pero sin olvidarnos un solo segundo de nuestros mayores que tienen una mayor dificultad con el avance tecnológico y aquí debo decirle que nuestro servicio presencial se ha mantenido en la mayoría de los casos y que seguimos trabajando para aportar soluciones útiles para nuestros mayores.

¿Cuáles son las iniciativas de Grupo Delta Vigo en términos de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono en sus procesos de fabricación? ¿Y en Banco Sabadell?

Francisco Puga Se han establecido objetivos medioambientales en cada una de nuestras plantas y trabajamos en tres líneas simultáneas:

La primera, campañas regulares de concienciación entre nuestro personal con el fin de reducir el consumo de agua en nuestras instalaciones para conseguir un aprovechamiento óptimo y respetuoso.

Una segunda línea enfocada al procesamiento de los residuos derivados de nuestra actividad y reciclaje de los mismos. Actualmente el 100% del residuo metálico originado se reutiliza. (Más de 1200 Toneladas en 2023) y todos los residuos son gestionados por empresas autorizadas.

Y, por último, la disminución de la huella de carbono como elemento principal en la evaluación y tratamiento de los aspectos medioambientales significativos. En este sentido, el mayor impacto de nuestra actividad se debe al consumo energético. Desde 2018, toda la energía eléctrica empleada en el procesamiento de todos y cada uno de nuestros productos y procesos es de origen 100% renovable. Hemos disminuido el consumo eléctrico en más de un 50% en los dos últimos años como consecuencia de la incorporación de paneles fotovoltaicos en nuestras instalaciones y la recirculación y aprovechamientos de focos de calor para el acondicionamiento de nuestras naves.

El resultado de esta política implementada en los últimos años, se ve reflejada en los datos de evolución de nuestra huella de carbono, en la que hemos pasado de 1.92 tn de CO2 por empleado en 2019, a 1.03 tn en 2023, una reducción superior al 47%. Pero no solo trabajamos en nuestra mejora interna, sino que hemos contribuido al mercado con procesos altamente tecnificados vinculados a la fabricación de elementos en fibra de carbono, consiguiendo ahorros energéticos por encima del 60% frente a los actualmente utilizados por el mercado generalista.

Pablo Junceda La estrategia de sostenibilidad del Sabadell Gallego se alinea a la perfección con la del Grupo Banco Sabadell que es una entidad puntera y reconocida en esta materia. Nos centramos en apoyar inversiones y financiación especializada en soluciones sostenibles y renovables, demostrando así un compromiso firme con la descarbonización y el desarrollo sostenible. A través de la implementación de prácticas sostenibles y la promoción de tecnologías más limpias, el banco se posiciona a la vanguardia en el ámbito de la sostenibilidad y refuerza su papel como líder en la transición hacia una economía baja en carbono.

Y extendemos este concepto a todos los ámbitos de negocio de las diferentes unidades del banco; como ejemplo hace apenas unos días acabamos de anunciar la puesta en marcha de una tarjeta de empresa sostenible.

¿Cómo ha sido la experiencia de Grupo Delta Vigo en la expansión a mercados internacionales y cuáles son los próximos mercados objetivo para la compañía?

Francisco Puga Hemos logrado en los últimos 20 años tres objetivos que marcaban nuestra hoja de ruta: competir en sectores de actividad exigentes, en proyectos de alta dificultad, y en países de referencia industrial a nivel global.

Lógicamente, alcanzar estos objetivos, tiene pequeños inconvenientes, entre ellos: un porcentaje de exportación más elevado del que desearíamos (93% en 2022 y 96% en 2023); mayores inversiones; crear departamentos de servicio postventa que den seguridad a nuestros clientes; adaptarse a culturas diferentes en algunos casos, mayor rigor en la organización interna y en las planificaciones de los distintos proyectos.

Respecto a la segunda parte de la pregunta, Delta tiene proyectos en los países de referencia a los que me refería y en cuatro continentes. Por ello, el objetivo se centra en mantener la marca y prestigio que corroboran nuestros clientes en los mercados que competimos en las dos últimas décadas.

¿Qué tipo de colaboraciones y alianzas estratégicas ha formado Grupo Delta Vigo con otras empresas o instituciones del sector aeronáutico? Y¿Qué tipo de colaboraciones y alianzas estratégicas ha formado Banco Sabadell con otras empresas o instituciones?

Francisco Puga Delta entró a formar parte de ATECMA (Asociación Española de Constructores de Material Aeroespacial) en el año 2004, y de TDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio) desde su fundación en el año 2009. En Galicia formamos parte de C.A.G. (Consorcio Aeronáutico Gallego) desde su creación en el año 2007.

Actualmente, como decía anteriormente, colaboramos en 4 proyectos de I+D+i con Airbus para el ala del futuro.

Colaboramos, igualmente, con FIDAMC (Fundación para la Investigación (Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos) y con CIAR (Centro de Investigación Aeroportada de Rozas)

Pablo Junceda Nosotros estamos abiertos a todos los sectores. Como muchas veces he dicho: ningún proyecto con pies y cabeza, venga del sector que venga, se va a quedar sin nuestra ayuda. Pero me gustaría aprovechar esta pregunta para insistir también en que el futuro de Galicia está muy estrechamente relacionado con nuestra capacidad de formar un capital humano excelente.

Unir y trabajar juntos, y hacerlo los Directivos y Empresarios, las Empresas, las Instituciones y las Universidades (nuestras queridas e importantes fábricas del talento) es -sin duda- una buena iniciativa.

¿Cuáles considera que son los mayores desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria aeronáutica y cómo está Grupo Delta Vigo preparándose para afrontarlos? Y ¿Cómo vaticinan desde Banco Sabadell que será el futuro de la empresa gallega?

Francisco Puga El primero que se me viene a la mente es: entregar en tiempo y forma la demanda de aviones.

Otro reto es formar y desarrollar científicos e ingenieros que puedan dar relevo a miles de jubilaciones que se producirán en Europa. Profesionales con una amplia experiencia y conocimiento que dejarán un vacío que repercutirá negativamente en un sector altamente tecnológico y exigente.

Otro gran desafío es adaptarnos a las nuevas tecnologías que demanda la movilidad del futuro y la reducción de emisiones.

Y, por último, avanzar en normativa y aplicación de la inteligencia artificial a nuestros procesos productivos y de gestión.

Pablo Junceda Muy positivo y no sólo porque me considero una persona optimista, sino porque en estos momentos la buena salud empresarial es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía. Y en Galicia las cosas se están haciendo bien. Y si este es el momento de las empresas gallegas, también lo es para que las administraciones ayuden y colaboren alejadas lo más posible de la demagogia, apostando por aquellas certezas que sabemos que funcionan. Todo esto lo podemos fortalecer impulsando la colaboración público-privada, favoreciendo la comunicación y transparencia, trabajando unidos y apostando por el talento joven. En este sentido, como ya le he comentado, en Sabadell Gallego apostamos por el emprendimiento, por financiar proyectos que sean viables y que permitan a los jóvenes entrar en el mundo de la empresa.

Desde su perspectiva, ¿cómo ve el futuro de la industria aeronáutica en los próximos 10 años y cuál será el papel de Grupo Delta Vigo en ese futuro? ¿Cómo ve Banco Sabadell el desarrollo y progreso socioeconómico de Galicia en los próximos años?

Francisco Puga La innovación y la sostenibilidad marcarán en buena parte el futuro de la aviación. Se trata de alcanzar la tecnologías adecuadas e imprescindibles para la descarbonización para lograr entre 2030-2050, la neutralidad climática en línea con el Pacto Verde. Por supuesto, en este objetivo confluyen nuevas tecnologías a las que tendremos que incorporarnos en el menor plazo de tiempo posible la cadena de suministro de sistemas industriales y componentes: electrificación, optimización aerodinámica, innovación sobre los procesos productivos…

Desde un punto de vista de mercado, si en 2021 había 22.000 aeronaves comerciales en activo, se espera que para 2041 esta cifra se duplique llegando casi a los 45.000 aviones.

En conclusión, aquellas empresas tecnológicas que consigan aportar más valor al mercado y a nuestros propios clientes serán las que tengan un futuro más cierto.

Pablo Junceda Tengo una enorme confianza en las posibilidades de esta tierra. Hay sectores con una mayor complejidad por el entorno tan difícil en el que nos movemos pero, aun así, soy optimista y estoy convencido de que en Galicia saldremos más fuertes de las dificultades. Además, hay algo muy especial que nos distingue y es la cultura del esfuerzo a largo plazo, una cualidad consustancial a las personas y empresas gallegas; esta cultura es una fortaleza que nos hace más fuertes ante los problemas, por grandes que estos sean. Cuando un gallego encara un proyecto -sea del tipo que sea- lucha por sacarlo adelante y cumplir. Lo estamos viendo en la puesta en marcha y el desarrollo de muchos proyectos interesantes que se están desarrollando.

En Banco Sabadell, ¿cómo pueden apoyar eficazmente a particulares y empresas?