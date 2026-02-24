Contenido audiovisual Gala Premios Empresa del Año El Periódico

Catalunya
Los mejores momentos de la gala.
Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de DAMM, recibe el premio Empresa del Año 2025, de manos de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de prensa Ibérica; Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell, y Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya.
Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de DAMM, recibe el premio Empresa del Año 2025.
Todos los galardonados en los Premios Empresa del Año 2025 de EL PERIÓDICO y Banc Sabadell.
El president Salvador Illa, durante su discurso en los Premios Empresa del Año 2025.
La consejera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí, en su discurso de agradecimiento del premio Empresaria del Año 2025.
Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, recibe el premio Empresaria del año 2025.
Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm, y Núria Cabutí, consejera delegada de Penguin Random House, con sus premios de Empresa y Empresaria del Año 2025.
Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, durante su intervención en la gala de los Premios Empresa del Año 2025, celebrada en el Palauet Casades.
Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, recibe el octavo galardón como Empresaria del Año. Hacen entrega del premio Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, y Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya. La ceremonia de los Premios Empresa del Año 2025 ha tenido lugar en el Palauet Casades de Barcelona.
Los principales galardonados de la noche, Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm (Empresa del Año), y Núria Cabutí, consejera delegada de Penguin Random House (Empresaria del Año), posan con sus distinciones en el Palauet Casades. Los acompañan Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; el president de la Generalitat, Salvador Illa; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, durante la clausura de los Premios Empresa del Año 2025.
Intervención de Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, durante la gala de los Premios Empresa del Año 2025, celebrada en el Palauet Casades.
Intervención de Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, durante la gala de los Premios Empresa del Año 2025 celebrada en el Palauet Casades.
Todos los galardonados en la gala de los Premios Empresa del Año 2025.
Albert Campabadal, presidente de Grup Sifu, recibe el premio Empresa con Mayor Impacto Social. Entregan el galardón Luis Nieves, presidente de Grup Nieves, y Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, durante la gala de los Premios Empresa del Año 2025.
Ambiente de la gala de los Premios Empresa del Año 2025.
Teresa Pueyo, CEO de Superlativa, recoge el premio a Mejor Startup del Año. Hacen entrega del galardón Yolanda Pérez, directora de Bstartup y HubEmpresa, y Sergi Guillot, director general de EL PERIÓDICO.
Mireia de Mas y Anna Lloveras, cofundadoras de Ocean Ecostructures, recogen el premio Empresa +Sostenible. Hacen entrega del galardón Alfonso Álvarez Villamarín, CEO de Cellnex Iberia, y Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO.
Albert Dalmau, consejero de la Presidència, y José Alberto Carbonell, presidente del Puerto de Barcelona, entregan el premio Empresa + Internacional en colaboración con el Puerto de Barcelona, a Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de TOUS.
Imagen del público asistente a la gala.