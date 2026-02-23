La coach

Cuando Lola decidió dar un giro a su vida profesional, se formó como coach gracias a un curso que encontró en Santander Open Academy, una plataforma global de aprendizaje gratuito a la que puede acceder cualquier persona para mejorar sus competencias profesionales y sus habilidades para impulsar su empleabilidad. Lola ha finalizado un curso sobre habilidades blandas y está deseando poner en práctica sus conocimientos con alguno de sus nuevos amigos en el Work Café Santander.

Andrea será su conejillo de indias y entre cafés, análisis DAFO, simulaciones de venta y consejos prácticos, la experiencia terminará de forma muy diferente a lo que promete. ¿Descubrirá Andrea cuál es su verdadera fortaleza o debilidad?

Café para Cinco es la serie audiovisual que se ha estrenado en las webs de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander para demostrar que aprender, conectar y evolucionar no tiene por qué ser aburrido. Con Arturo Valls como protagonista, la serie presenta en clave de humor conceptos del entorno empresarial, caminos para montar una startup, la irrupción de la IA en nuestras vidas o la importancia de seguir aprendiendo para mejorar tu empleabilidad. Entre cafés, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, las vidas de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola se entrelazan en Work Café Santander.

El objetivo de Café para Cinco es acercar al gran público la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad y de confiar en la formación a cualquier edad como herramienta para no quedarse atrás. Todo desde una perspectiva real y situaciones del día a día que podría vivir cualquiera de nosotros.

