Pros y contras

Rafa sigue sin decidir si aceptar la beca. Y aunque las grandes decisiones de la vida a veces parecen resolverse lanzando una moneda al aire, él ha optado por el método clásico: una lista de pros y contras.

San Francisco suena bien… pero ¿hay un Work Café allí? La balanza está tan igualada que, justo cuando parece inclinarse hacia un lado… ¡empate otra vez!

Martín, Andrea, Lola y Ernesto intentarán ayudarle en esta ardua tarea. Pero, al final, ¿qué (o quién) será el empujón definitivo que incline la balanza?