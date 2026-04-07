Aldeas Infantiles SOS reclama que no se separe a los hermanos en acogimiento

Infancia ‘Hermanos

en acogimiento’

En el informe ‘Hermanos en acogimiento’, se manifiesta la importancia del vínculo entre hermanos en la recuperación emocional de los niños y niñas que han perdido el cuidado de sus familias.

Hoy, en el Día de los Hermanos, se pone en valor un vínculo que la psicología reconoce como uno de los más duraderos e influyentes en la vida. Las relaciones fraternales no solo acompañan a la infancia, sino que moldean las habilidades sociales, refuerzan la autoestima y actúan como red de apoyo emocional en momentos de dificultad. Así lo respalda el informe “Hermanos en acogimiento. Derecho a crecer siempre juntos”, publicado por Aldeas Infantiles SOS, que destaca que las relaciones fraternales se vuelven especialmente importantes en situaciones difíciles porque proporcionan un apoyo emocional esencial.

Con motivo de este día, Aldeas Infantiles SOS reivindica el papel esencial que desempeña el vínculo entre hermanos en el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes que crecen en el sistema de protección, y reclama medidas específicas que garanticen su derecho a permanecer juntos. Para ello, la entidad ha organizado esta mañana una acción en el espacio urbano Caleido en Madrid bajo el título #SiempreJuntos, con la que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de que los hermanos puedan crecer unidos.

#SiempreJuntos invitará a los viandantes a vivir una experiencia inmersiva para conectar con la realidad que viven los hermanos y hermanas en acogimiento que, además, crecen separados. La iniciativa contará con la instalación de una cabina telefónica tradicional, recuperada para la ocasión, donde, con la premisa “Entra. Tienes un mensaje sin escuchar”, los ciudadanos encontrarán una sorpresa en su interior.