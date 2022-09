Es la copa del fútbol no profesional y se mima mucho para que crezca. “Es la única competición nacional en Europa que te da la posibilidad de acceder a otra competición superior en la misma temporada, en este caso la Copa del Rey, y a la que se le tiene mucho cariño en casa, en la RFEF”, comenta entusiasmado Alfredo Olivares, director de Competiciones y del fútbol no profesional, quien vive con pasión este trofeo al que desde la llegada de Luis Rubiales se le ha dado una vuelta para dejar de ser una especie de lastre que muchos no querían jugar a convertirse en objeto de deseo. El Córdoba, último vencedor, es el mejor ejemplo.