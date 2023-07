“No es fácil salir de tu país sin tu mamá ni tu papá…”, la orgullosa Selección española formada por historias difíciles

“La vida en mi país no la tenía fácil. Mi familia es muy grande -yo soy el más pequeño de 18 hermanos- y mi padre no podía con todo. No había más dinero para comprarme libros y que yo pudiera estudiar, como otros hermanos mayores. A veces ayudaba a mi padre en su tienda de ropa, pero casi siempre debía quedarme en casa. Un día, unos amigos de uno de mis hermanos me encontraron llorando porque mis padres no me dejaban ir a jugar al fútbol -allí hay veces que desaparecen niños si van solos- y me dijeron que si iba con ellos para intentar venir a Europa”. Mamadou Traore (Abiyán, Costa de Marfil, 2004) era un adolescente cuando en 2018 se embarcó en un arriesgado viaje. Su frustración del momento por no poder dar patadas a un balón le llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida hasta el punto de que hoy, con todos los papeles en regla, es el portero de la Selección española de refugiados y en riesgo de exclusión que acaba de terminar sexta en la Unity Euro Cup. Él y sus compañeros tienen más de un motivo para querer dejarse “todo” por la camiseta de España.

“Mis padres no se lo creían. Al principio dudaban y algún hermano también se pensaba que era broma. Todavía algún amigo no se lo cree hasta que les enseño un vídeo”. Desde hace unos meses, Mamadou entrena todos los sábados con su chándal de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Es uno de los once internacionales que componen esta Selección de fútbol 7 dirigida por Juan Carlos Pedraza y Jesús Paredes. Acaban de representar a España en la Unity Euro Cup 2023, celebrada en Alemania y organizada por UEFA y ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados). Han finalizado sextos de las 16 naciones representadas, aunque el resultado es algo secundario cuando el premio es celebrar la integración de miles de vidas en distintos países europeos.

La Real Federación Española de Fútbol, con Jacinto Alonso al frente como presidente del Comité de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la RFEF y presidente de la Federación Riojana de Fútbol, ha participado por primera vez en este evento (esta ha sido su segunda edición) con un equipo formado mediante su colaboración con las Fundaciones Pinardi y Red Deporte. El grupo lo componen personas refugiadas o en riesgo de exclusión de países como Mali, Costa de Marfil, Honduras, Afganistán, Ucrania o Marruecos y el deseo de la RFEF es aportar su granito de arena en difundir la paz, integración y la solidaridad entre mujeres y hombres de todo el planeta, sea cual sea su procedencia, teniendo al balón de fútbol como plataforma para impulsar todo este mecanismo de integración social.