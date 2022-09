Al trabajo en equipo entre el departamento de comunicación y márketing se unen las facilidades que pone Luis Enrique. El técnico entiende la finalidad de tal acción hasta el punto de que él mismo ha participado en alguna sugerencia de cómo realizar alguna de sus listas. Actualmente, las ideas pueden proceder de alguna reunión interna o de algún input externo. ¿El requisito? Que, además de original, la propuesta sea lo suficientemente sencilla como para poder grabarla y editarla el mismo viernes por la mañana, unas horas antes de que se haga pública (así ha sucedido siempre salvo cuando hubo que desplazarse hasta el Museo del Prado).

Esa celeridad y trabajo contra el reloj es la mayor dificultad, pero es lo que dota de realismo y transparencia a cada lista. No se ha tenido que corregir ninguna grabación por una lesión o baja de última hora porque todo sucede unos instantes antes de que se haga público. Ocurre casi en directo, por tanto la sencillez y naturalidad debe predominar sobre un montaje complejo o artificial. No hay que olvidar, además, de que este momento es muy importante para la Federación, Luis Enrique y los jugadores, por lo que ese tono de seriedad no va a desaparecer nunca (y que Luis Enrique es un entrenador de fútbol, no es un actor).