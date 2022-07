Los médicos piden que la reumatología se acerque a los centros de salud

Con la colaboración de:





Los médicos consideran que la reumatología debería estar más cerca de los centros de salud por los beneficios que supondría para el paciente. Esa fue una de las principales conclusiones del foro Tu salud es lo importante: hablemos de las enfermedades reumáticas, organizado por EL DÍA-LA OPINIÓN DE TENERIFE y Prensa Ibérica con la colaboración de la empresa farmacéutica Roche Farma. La mesa redonda celebrada permitió arrojar algo más de luz sobre unas patologías sobre las que el conocimiento a pie de calle es relativo y que han experimentado importantes avances en los últimos años en cuanto a tratamientos más innovadores.

Cuatro voces autorizadas se sentaron para analizar y contribuir a la difusión de unas enfermedades con una importante prevalencia: la presidenta de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y directora médica del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Sagrario Bustabad; la presidenta de la Sociedad Canaria de Reumatología (SOCARE) y jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), Beatriz González; la enfermera del Hospital de Día de Reumatología del HUC Ana Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta de la Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos (ASTER), Margarita Núñez. El encuentro fue moderado por la redactora de este periódico Verónica Pavés.

La SER define en su web la reumatología como la «especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas» y apunta que existen más de 200 enfermedades reumáticas, así como que estas pueden afectar a cualquier rango de edad. Precisamente la duda de qué son las enfermedades reumáticas es uno de los grandes focos de desconocimiento. Tal es así que, como explicó Sagrario Bustabad, el reumatólogo fue asociado durante años al enjevecimiento y a personas de edad avanzada. La doctora también indicó que era habitual que los pacientes reumáticos fuesen dirigidos al traumatólogo, pero que la situación ha ido cambiando e, incluso hoy, los profesionales de la reumatología cuentan con presencia en los centros de atención especializada.

Más reumatólogos

«La patología reumática más prevalente era la que estaba viendo el traumatólogo», coincidió su compañera Beatriz González, que puso de manifiesto que actualmente el número de reumatólogos ha crecido, lo que les ha permitido abordar estas enfermedades en mejores condiciones. Y eso repercute en pacientes como Margarita Núñez. «No se ve y, como no es una enfermedad que te mueras, la gente no le da importancia», contextualizó en su primera intervención.

El caso de Margarita Núñez es representativo del abordaje que predominó durante años. Según explicó durante la mesa redonda, ella también empezó con un traumatólogo y, posteriormente, la derivó al reumatólogo. «Una vez que comienzas con el reumatólogo, empiezas con analíticas, con medicamentos… Para mí fue catastrófico; me dio pánico», admitió sobre la etapa inicial que luego fue mejorando. Siguiendo su relato, hubo después un momento de dudas. «Yo dejé el tratamiento, fui a una nutricionista, me daba masajes en las rodillas… Y estuve así un par de meses», expuso. Y apostilló: «Que me costaron una pasta». Finalmente, abandonó las terapias alternativas para volver a la vía convencional. «Así llevo desde 2008, y a mejor», resaltó.

Ana Isabel Rodríguez entiende que uno de los aspectos por los que son importantes las consultas de enfermería es para dejar a un lado temores como los que atenazaron a Margarita Núñez tras ser diagnosticada con una enfermedad reumática. En la consulta de enfermería, manifestó, «se transmite al paciente educación para aumentar su conocimiento en el proceso de su enfermedad, facilita la detección precoz de efectos secundarios y comorbilidades, colabora en la evaluación de la actividad de la enfermedad y en la adherencia a los tratamientos y lleva a cabo un apoyo al paciente que puede ser clave para llevar mejor su enfermedad».

Canarias cuenta con 2,4 reumatólogos por cada 100.000 habitantes frente a los 2,17 de España

La doctora Beatriz González no duda cuando se le pregunta por factores importantes desde el punto de vista médico susceptibles de ser mejorados: «Lo que valoro es el tiempo; hay que dedicarle tiempo al paciente». Más adelante, la doctora Sagrario Bustabad destacó la ayuda del colectivo de enfermería en la labor de los profesionales médicos. «Si el paciente está controlado, lo puede ver un enfermero a los tres meses y nosotros, a los seis», ejemplificó.

Habitual carácter crónico

El hecho de que suelen ser crónicas es una de las características de estas enfermedades, por lo que precisan de seguimiento por el reumatólogo a lo largo de la vida, según aclara la SER en su portal Inforeuma. En este punto, y siguiendo la misma web, cabe distinguir entre «las enfermedades musculoesqueléticas, que afectan a huesos, músculos y articulaciones, así como a los tejidos que los rodean, pudiendo producir dolor, inflamación, rigidez, limitación de movimiento y deformidad, y las enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia o la dermatomiosotis, que pueden afectar a cualquier órgano, como los riñones, el pulmón, la piel, el corazón o el cerebro».

La doctora Sagrario Bustabad indicó durante la mesa redonda que la prevalencia del reumatólogo en Canarias está en las mismas cifras que en el resto de España. Se da la circunstancia de que el Archipiélago muestra mejores datos que la Península en número de reumatólogos por cada 100.000 habitantes: la media nacional es de 2,17 mientras que la regional es de 2,4.

Diversos factores, entre los que influye el anterior, han llevado a la progresiva y general mejora de los pacientes reumáticos. Entre ese listado de elementos también puede ocupar su espacio la existencia de asociaciones de pacientes como ASTER. Al menos así se desprende de una de las intervenciones de la vicepresidenta de este colectivo: «Ha sido estupendo tener esta asociación. Vamos a la piscina; voy todas las semanas al osteópata; también está el psicólogo, que el día que uno está hecho polvo te ayuda...», enumeró. «La asociación está creada desde 1992. Hemos sufrido etapas mejores, peores... Todo es a base de subvención, porque lo que se paga de socio da para sufragar la luz y el teléfono», planteó.

La atención a las enfermedades reumáticas se dirige a la presencia de tratamientos más individualizados

Durante el debate también se abordó el protagonismo que ha adquirido en los últimos tiempos el ámbito nutricional. «Ahora van los pacientes a las consultas y mencionan mucho cuál sería la mejor nutrición», expresó la enfermera Ana Isabel Rodríguez. Y cada paciente es un mundo ya que las enfermedades reumáticas son muy distintas. La doctora Sagrario Bustabad sintetizó: «Todas son diferentes y pueden tener causas multifactoriales».

Coincidieron varias de las intervinientes en que cada día comprueban en la práctica clínica habitual la mejora de quienes acuden a la consulta. Un ejemplo claro son las manos, menos dolorosas y deformadas que épocas previas. «A lo largo de los años van llegando esas manos cada vez mejor. Ya no se ven esas grandes deformaciones que había antes por la artritis reumatoide», manifestó Ana Isabel Rodríguez.

Nuevos tratamientos

Beatriz González se refirió al importante aumento de tratamientos: «Tenemos muchísimos». Es por eso la mejora que experimentan los pacientes. «Que sea una enfermedad crónica no significa que vayan a tener dolores toda la vida», apuntó Sagrario Bustabad. «Yo la tengo controlada», terció Margarita Núñez, que también mostró su deseo de poder dejar definitivamente la medicación, aunque dijo conformarse con mantenerse como está.

Se remarcó la necesidad de que los profesionales de la reumatología estén más cerca del paciente. Se refirió ahí Ana Isabel Rodríguez a las enfermeras. «Estamos completamente preparadas para gestionar lo que pasa con el paciente reumático. Lo que hace falta es que puedan acceder más rápido al profesional sanitario», indicó, antes de mencionar la posibilidad de que pudieran hacerlo a través de las redes sociales. Sería esa una vía para aquellas personas que presenten cuadros de menor entidad, porque también se apuntó durante el debate que se trata de unas patologías difíciles de tratar de forma no presencial.

Las perspectivas de futuro son buenas. Beatriz González dibujó un escenario de tratamientos «muy individualizados», mientras que Sagrario Bustabad comentó que se está avanzando más en las variantes para las que existían menos tratamientos.