Janja Garnbret, la mejor escaladora de competición de todos los tiempos

Se puede decir que a nivel competitivo no existe ni ha existido en la historia ninguna otra escaladora con el nivel y la destreza de Janja Garnbret. Su fuerza y determinación no solo se reflejan en la cantidad de triunfos conseguidos, sino también en la estabilidad de sus resultados como competidora. Es una deportista muy constante y una perfeccionista incansable, haciendo de cada competición un espectáculo garantizado.

La multimedallista también ha demostrado su destreza en la escalada en roca. En 2017 encadenó su primera vía de 9a en Cataluña, “Selecció Natural”, y en el mismo viaje se hizo con “Open Your Mind” 8c+. Sus logros no se detienen ahí, porque en 2021 consiguió una ascensión histórica; ser la primera escaladora en encadenar (terminar) a vista (en el primer intento) una vía de 8c (“Fish Eye” en Oliana, Cataluña), un hito nunca antes logrado. Según cuenta Magí Cabestany, escalador y testigo de la hazaña: “Fue espectacular. En la parte de arriba le daba el sol en la cara y se iba tapando con la mano porque no veía bien los cantos. Leyó muy bien la vía. En alguna sección se equivocó pero supo rectificar y encarar los pasos por donde tocaba. Arriba del todo dudó un poco pero escaló muy sólida”.

Su constancia, esfuerzo, y también su pasión por este deporte son algunos de los elementos que han llevado a Janja a lo más alto de la escalada.

Rumbo a París 2024

Con su victoria en la combinada del Campeonato del Mundo de Escalada 2023 en Berna, Suiza, Janja Garnbret no solo ha sumado otra medalla de oro a su extenso palmarés, sino que también ha asegurado su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Junto a ella, las atletas Jessica Pilz y Ai Mori han conseguido los primeros billetes para participar en el formato combinado de las próximas olimpiadas. En el caso de Ai Mori, es la primera vez que competiría en los juegos Olímpicos, y sin duda alguna, la joven promesa japonesa de 19 años es una de las favoritas para colgarse una medalla. Ai Mori, es una de las pocas escaladoras capaces de vencer a Garnbret, como sucedió en el mismo Campeonato de Berna, concretamente en la disciplina de dificultad.

El nuevo sistema de puntuación establecido por la International Federation of Sport Climbing (IFSC) para la competición combinada parece que va a traer mucha emoción y expectación a las pruebas olímpicas. A pocos meses del los JJOO de París 2024, el escenario parece prometedor, ¿conseguirá Ai Mori imponerse ante la maestría de Garnbret?