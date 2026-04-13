Nextil culmina su reestructuración y se prepara para un futuro prometedor

César RevengaCEO de Nextil Group
Presenta:
César Sánchez-Grande, Co-director de Ánalisis Renta 4
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César Sánchez-Grande, Co-director de Ánalisis Renta 4
Durante su intervención, César Revenga, CEO de la compañía, detalló junto al director de Análisis y Estrategia de Renta 4, César Sánchez-Grande, cómo el nuevo equipo directivo ha logrado revertir una década de pérdidas continuadas. La receta exigió medidas drásticas: cerrar la actividad industrial deficitaria en España y concentrar toda la capacidad productiva en dos polos estratégicos y rentables: Portugal y Guatemala.
El giro financiero es radical. La compañía ha pasado de arrastrar 60 millones de deuda neta y un EBITDA negativo de 5 millones en 2023, a reducir el pasivo por debajo de los 18 millones y lograr un EBITDA positivo de 9,5 millones en 2025, y todo ello facturando apenas 30 millones de euros.
La estrategia de crecimiento se asienta ahora sobre dos ejes geográficos. En Portugal, Nextil fabrica prendas premium para las grandes marcas del lujo europeo. Es un nicho de alto margen donde prevén elevar las ventas de 22 a 33 millones en 2026. Para dominar este segmento, la empresa planea una agresiva política de adquisiciones (M&A) sobre empresas familiares locales, buscando consolidar el mercado, generar sinergias y ganar poder de negociación.
El segundo gran motor es Guatemala, su plataforma para abastecer a Estados Unidos con la inmensa ventaja de operar bajo arancel cero. Con una macrofábrica de 13.000 metros cuadrados y una inversión de 35 millones de dólares en tecnología, Nextil ya ofrece el "paquete completo" (desde el hilo hasta la prenda terminada) para blindar los beneficios fiscales de sus clientes. A preguntas de Sánchez-Grande sobre el impacto geopolítico, Revenga confirmó que la crisis de Oriente Medio y los altos costes del transporte desde Asia han acelerado el nearshoring. Hoy, producir en China (sumando aranceles y logística) cuesta lo mismo que en Centroamérica, provocando una avalancha de marcas estadounidenses que buscan relocalizar su producción más cerca de casa.
Pero la joya de la corona que será el motor futuro de la empresa es NextGreen. Se trata de una línea de prendas 100% recicladas, fabricadas en Centroamérica y con tintado natural de cero emisiones, que apenas cuesta un 5-10% más que una camiseta asiática convencional. Este producto se ha adelantado a la restrictiva ley SB 707 de California, que obligará a que toda la ropa vendida en el estado sea reciclada para 2030. El impacto en el pragmático mercado americano ha sido rotundo: Nextil ha firmado acuerdos por 375 millones de dólares para los próximos cinco años.
Como concluyó Sánchez-Grande al cierre del encuentro, la travesía por el desierto ha terminado. Con la deuda controlada bajo un límite estricto de 2,5 veces el EBITDA, fábricas punteras, la geopolítica a su favor e importantes contratos plurianuales que garantiza buena parte del crecimiento futuro, Nextil se ha posicionado adecuadamente para un futuro prometedor.