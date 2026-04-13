Miguel BandrésMD EMEA de Prosegur Cash
Presenta:
Álvaro Aristegui, Analista Renta 4
Presenta:
Álvaro Aristegui, Analista Renta 4
Prosegur Cash, compañía líder en la gestión de efectivo y servicios de pago, se presenta como una empresa resiliente y en plena transformación. A pesar de un entorno macroeconómico complejo y la percepción sobre la disminución del uso de efectivo, la compañía ha demostrado la solidez de su modelo de negocio, basado en una clara estrategia de liderazgo geográfico y una creciente diversificación hacia nuevos productos de alto valor.
La filosofía de Prosegur Cash es sencilla pero rotunda: ser el operador número uno o dos en cada mercado en el que compite, requerimiento crucial para extraer sinergias y maximizar la rentabilidad. Esta estrategia explica sus movimientos corporativos, como la salida de mercados como Francia o Italia, y la entrada en regiones de alto crecimiento como Ecuador, Centroamérica o India, donde sí puede alcanzar esa posición dominante.
Actualmente, su huella geográfica se concentra en mercados emergentes (Latinoamérica y Asia-Pacífico), que representan aproximadamente el 70% de sus ventas, mientras que Europa supone el 30% restante. Esta exposición a economías emergentes, aunque a veces penalizada por la volatilidad de las divisas, ofrece un potencial de crecimiento estructural muy superior al de los mercados maduros.
El negocio tradicional de logística de valores y gestión de efectivo representa actualmente un 65% de la facturación, con su peso relativo disminuyendo progresivamente debido al fuerte impulso de los "Productos de Transformación", que se consolidan como motor de crecimiento.
El área de transformación incluye una amplia gama de servicios innovadores: Corban (corresponsalía bancaria), Cash Today (automatización de efectivo para el sector distribución), Forex (cambio de divisa), y otros, como los servicios asociados a los ATMs y en el ámbito digital (Crypto custodia y Prosegur Gold).
A pesar de un año 2025 marcado por el impacto negativo de las divisas (que restó un 11-12% a la facturación), la compañía ha demostrado una gran resiliencia. Ha logrado mantener sus márgenes relativos gracias a una gestión eficiente y ha mejorado su beneficio neto. La generación de caja se mantiene sólida, con una media histórica de 137 millones de euros anuales, y se opera con una política financiera conservadora, manteniendo una ratio de apalancamiento objetivo de entre 2x y 2,8x veces EBITDA.
Para 2026, las perspectivas son optimistas. Se espera que el efecto divisa sea más favorable y, gracias a los programas de eficiencia implementados y al crecimiento de los nuevos negocios, se apunta a un crecimiento de los ingresos en euros de medio dígito, acompañado de una mejora de los márgenes.
Frente al relato sobre la desaparición del efectivo, desde CASH se argumenta que, si bien el avance de los pagos digitales es innegable, la gran batalla se libra entre los propios medios de pago digitales. Los datos de los bancos centrales confirman que la emisión de dinero físico sigue creciendo, impulsada por factores como la inflación, la gestión del presupuesto doméstico, la búsqueda de privacidad o como valor refugio en momentos de inestabilidad.
En resumen, Prosegur Cash se posiciona como una compañía con un negocio tradicional resiliente, una estrategia de transformación clara y exitosa, y una sólida posición financiera que le permite afrontar el futuro con optimismo y seguir generando valor para el accionista. En este sentido destaca su elevada retribución al accionista que en este ejercicio y a los precios actuales alcanza el 6,7%.