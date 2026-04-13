La compañía ha presentado una evolución sobresaliente en su línea de ingresos, con un crecimiento de ventas del 8,6% que supera significativamente los objetivos anuales de su plan estratégico, reflejando su acertada propuesta de valor, que pivota sobre la proximidad y la calidad a precios competitivos.

Alberto Valdés

Desde una perspectiva financiera, la calidad de este crecimiento es notable, ya que se encuentra impulsado primordialmente por un aumento en los volúmenes de venta comparables, en lugar de depender de la inflación o de la mera expansión de la red. Esto se fundamenta en varios pilares estratégicos que han demostrado su eficacia. Por un lado, la fortaleza de la marca propia se consolida como un motor de ventas clave, creciendo un 10% y representando ya cerca del 60% de la facturación total. De forma paralela, la apuesta por la categoría de productos frescos ha resultado en un crecimiento del 15%. El éxito de estas iniciativas se ve amplificado por una eficaz estrategia de cliente, materializada en el "Club Dia", que con cerca de 6 millones de miembros fidelizados asegura una base de ingresos sólida. Complementariamente, el canal online [...] crece a doble dígito y aporta ya más del 4% de las ventas totales. Finalmente, a este crecimiento orgánico se suma la contribución de la expansión física, con 94 nuevas aperturas.

Este robusto dinamismo en los ingresos ha sido el catalizador principal para una notable expansión de la rentabilidad operativa. La compañía ha logrado mejorar su margen EBITDA en 60 puntos básicos, situándolo en el 6,8%. El principal factor detrás de esta mejora es el apalancamiento operativo; al crecer las ventas por encima de la inflación y de los costes variables, se ha conseguido una dilución muy eficiente de la estructura de costes fijos. [...] El resultado de estas sinergias es un EBITDA ajustado que supera los 300 millones de euros, con un crecimiento del 20%, lo que a su vez ha impulsado el beneficio neto en España hasta los 166 millones de euros, duplicando la cifra del ejercicio anterior.

La consecuencia directa de esta fuerte mejora en la rentabilidad operativa es una sólida generación de caja, permitiendo a la Compañía mantener una estrategia financiera prudente. Por una parte, ha permitido financiar la expansión de la red de tiendas con 94 nuevas aperturas brutas en 2025. Por otra parte, se ha destinado parte de esta caja a fortalecer el balance, reduciendo el endeudamiento financiero en España hasta los 250 millones de euros.